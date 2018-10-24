وفاة ستة أطفال وإصابة العشرات بتفشي فيروس في مركز طبي أمريكي

مصدر الصورة GOOGLE MAPS Image caption صورة بالقمر الصناعي لمركز واناكي للرعاية وإعادة التأهيل

أسفر تفشي فيروس في مركز للرعاية الطبية في ولاية نيوجيرسي الأمريكية عن وفاة ستة أطفال وإصابة العشرات بالعدوى.

وأكد مسؤولو الولاية أن هناك 18 حالة من حالات العدوى الغدية بين الأطفال المرضى بمركز "واناكي" للرعاية وإعادة التأهيل يوم الثلاثاء.

والفيروسات الغدية هي مجموعة من الفيروسات التي تسبب عادة أمراض الجهاز التنفسي، مثل نزلات البرد ، عدوى العين، والتهاب القصبة الهوائية، و الالتهاب الرئوي. وفي الأطفال، عادة ما تسبب الفيروسات الغدية عدوى في الجهاز التنفسي والمسالك المعوية.

ويقول المسؤولون إن تلك الفيروسات عادة ما تسبب "مرضًا خفيفا"، لكن الأطفال المتضررين كانوا "ضعفاء طبيا".

ولا تزال الولاية تجري تحقيقا فيما حدث، كما أغلق المركز أبوابه أمام المرضى الجدد.

وقالت وزارة الصحة إن الاطفال المعنيين "يعانون بشدة من نقص المناعة" ما جعلهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وأضافت: "انتشار سلالة أسوأ من الفيروس بين مجموعة ضعيفة من السكان يؤدي إلى تفشي الفيروس بصورة أكثر شدة."

ولم يرد المركز الصحي، وهو مملوك للقطاع الخاص، على طلب للتعليق من بي بي سي.

ووفقا للبيان الصادر عن وزارة الصحة، بدأ مسؤولو الولاية إجراء تحقيق يوم الأحد واستمر يوم الثلاثاء.

ويوم الأحد، عثر فريق التفتيش على "أوجه قصور طفيفة في غسل اليدين" في المركز، الذي يوفر أيضًا خدمات تمريض وإعادة تأهيل للبالغين على المدى القصير والطويل.

ولا يزال من غير الواضح كيف ومتى بدأ تفشي المرض بالضبط.

وأفاد موقع نيوجيرسي المحلي للأخبار بأنه تم إرسال رسالة إلى آباء المرضى حول تفشي المرض في 18 أكتوبر/تشرين الأول، لكن المسؤولين لم يؤكدوا أي تفاصيل حول الفيروس حتى يوم الثلاثاء.

وأضاف أن وزارة الصحة في الولاية "تواصل العمل بشكل وثيق مع المركز فيما يتعلق بكيفية مكافحة العدوى".

وأفاد موقع "نورث جيرسي ريكورد" بأن الصغار في جناح الأطفال بالمركز يعانون من مرض خطير - فكثير منهم معاقون أو في حالة غيبوبة أو لا يستطيعون المشي أو الكلام.

ولم يتم الكشف عن هوية الأطفال الذي أصيبوا بالعدوى.

ما هي الفيروسات الغدية؟

مصدر الصورة SMITH COLLECTION/GADO Image caption صورة الكترونية ميكروسكوبية للفيروسات الغدية

الفيروسات الغدية هي نوع من الفيروسات ينتشر عادة عن طريق الاتصال الوثيق (مثل لمس سطح ملوث أو المصافحة) والسعال والعطس، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض.

ويمكن أن تتسبب السلالات المختلفة من الفيروسات الغدية في مجموعة من الأمراض، بما في ذلك أعراض نزلات البرد الشائعة والالتهاب الشعبي والالتهاب الرئوي والإسهال.

أما المضاعفات الخطيرة فهي غير شائعة، لكن مراكز السيطرة على الأمراض تشير إلى أن أولئك الذين يعانون من "ضعف في جهاز المناعة، أو أمراض تنفسية أو أمراض القلب" هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة بسبب عدوى الفيروسات الغدية.