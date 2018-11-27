"أستخدم سنابشات لبيع فيديوهات جنسية"

Image caption تصف جودي كارنيل نفسها بأنها "فتاة سنابشات مدفوعة الأجر

يُستخدم تطبيق سنابشات في بيع صور وفيديوهات إباحية عبر الإنترنت، وذلك حسبما توصل إليه برنامج فيكوريا ديربشاير، الذي تبثه بي بي سي.

تقول جودي كارنيل إنها تجمع نحو أربعة آلاف استرليني شهريا، عبر التطبيق، لكن ذلك له تكلفة على حياتها الشخصية، كما أنها تتعرض لانتهاكات عبر الإنترنت.

وتقول الفتاة البالغة من العمر 26 عاما: "إنه عمل تجاري مناسب".

وتضيف: "الأمر يشبه الأشخاص الذين يغنون، أو الفنانين الذين يبيعون لوحاتهم. أنا فقط أبيع صورا وفيديوهات لي".

وتصف جودي كارنيل نفسها بأنها "فتاة سنابشات مدفوعة الأجر".

ومقابل مبالغ شهرية، تتراوح بين 20 إلى 200 جنيه استرليني، ترسل كارنيل لمشتركيها صورا وفيديوهات جنسية، عبر تطبيق سنابشات.

وتعلن عن خدمتها عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل تويتر وفيسبوك وانستغرام.

وحينما يتصل بها أشخاص، لكي يتعاقدوا على خدمتها، عليهم أن يوافقوا على مجموعة من القواعد، حددتها بنفسها، وأن يحولوا إليها أموالا مقابل اشتراك الشهر الأول، قبل أن تسمح لهم بمتابعتها.

وتقول جودي إنها تحرص على التحقق، من أن الحسابات لأشخاص حقيقيين، قبل قبولها.

Image caption ترسل جودي محتويات لمشتركيها عدة مرات أسبوعيا

وبدأت جودي بيع محتويات إباحية لنفسها، بعد ظهورها على برنامج "تيك مي أوت"، وهو برنامج ترفيهي يتحدث عن علاقات الحب والارتباط، ويعرض على قناة أي تي في البريطانية، وذلك عام 2016، حيث بدأ رجال في الاتصال بها عبر الإنترنت.

في البداية رأت جودي أن تلك الرسائل "مزعجة"، لكنها في النهاية غيرت رأيها.

وتقول إن الحفاظ على حسابها في سنابشات أصبح وظيفتها، التي تستغرق كل وقتها، وذلك يرجع إلى أن مشتركيها، الذي يبلغ عددهم نحو 40 شخصا، يطلبون منها المزيد من المواد.

ويتراوح مضمون المواد بين التعري إلى فيديوهات لممارسة الاستمناء.

المحتويات الإباحية "محظورة"

يقول محامون إن هؤلاء، الذين يبيعون مثل تلك المحتويات، لا ينتهكون أي قانون، ما لم يبيعوها لأشخاص أقل من 18 عاما.

وبعد أن عرض برنامج فيكتوريا ديربشاير نتائج تحقيقه على شركة انستغرام، فإن موقع التواصل الاجتماعي حظر الآن كل الهاشتاغات المرفقة مع حسابات سنابشات مدفوعة الأجر، والتي تستخدم من جانب أشخاص للإعلان عن خدماتهم.

أما سنابشات نفسها، فقد قالت في بيان إنها لا تسمح بـ "بث محتويات إباحية أو الترويج لها"، عبر التطبيق.

وأضافت: "الحسابات التي تبث محتويات إباحية سرا تعد انتهاكا دوليا لبنود خدمة منصتنا".

وتابعت: "نقوم بحذف تلك الحسابات، حين يتم الإبلاغ عنها".