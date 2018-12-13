رحيل مخترعة "الطابعة الإلكترونية" إيفلين بيريزين عن 93 عاما

مصدر الصورة Eyevine/New York Times Image caption اضطرها الكساد لبيع شركتها

رحلت عن عالمنا إيفلين بيريزين، المرأة التي اخترعت ما يعتبره الكثيرون أول معالجة نصوص إلكترونية، عن 93 عاما.

وأطلقت بيريزين على اختراعها اسم "سكرتيرة البيانات" حين روجته شركتها عام 1971.

وطورت شركتها "ريداكترون" بحيث ارتفع عدد مستخدميها من تسعة أشخاص ليصل 500 واعتبرتها مجلة "بيزنس ويك" واحدة من كبار سيدات الأعمال في الولايات المتحدة عام 1976.

وكانت قد صممت واحدا من أنظمة حجز الطيران عن طريق الكمبيوتر، واختبرته شركة يونايتد إيرلاينز عام 1962.

وأفاد متحف تاريخ الحاسوب أن النظام عمل لمدة 11 عاما بدون أي خلل في نظامه المركزي.

وطورت أنظمة أخرى، منها نظام مصرفي آلي، وأنظمة تحسب عمليات الرهان على سباق الخيول.

وقالت بيريزين في مقابلة أجريت معها عام 2015 إنها اقامت مشروعا خاصا بها في منتصف ستينيات القرن الماضي بعد أن استنتجت أن فرصها في النجاح كموظفة تبقى محدودة.

مصدر الصورة Eyevine/New York Times Image caption بعض نماذج معالج النصوص الأولى كانت بشاشة

وقالت إنها فكرت في البداية بتطوير حاسب إلكتروني لعد النقود لكنها في النهاية استقرت على معالجة النصوص الإلكترونية.

وكان الجهاز الذي طورته بارتفاع متر وفيه لوحة مفاتيح ويوجه إلكترونيا ويتبعه طابعة، ويستطيع تسجيل ما يطبعه المستخدم من أجل التحرير في وقتت لاحق.

وقد افتقر الجهاز الأولي للشاشة وما لبث أن ظهر منافسون له، مثل جهاز ليكسيترون، الذي كان يملك شاشة.

ثم أصبح جهاز بيريزين بدوره مجهزا بشاشة.

وقد ازدهرت الشركة وزاد الطلب على منتجاتها، لولا الركود الاقتصادي في السبعينيات الذي اضطر العملاء لاستئجار الآلات بدلا من شرائها، واضطرت بيريزين في النهاية إلى بيع الشركة.

وقد رحلت في الثامن من ديسمبر/كانون أول في مانهاتن بعد أن رفضت تلقي العلاج من السرطان.