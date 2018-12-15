تطبيق "تمبلر" يعود إلى متجر أبل بعد حظر المحتوى الإباحي

مصدر الصورة Getty Images Image caption متجر أبل حذف تطبيق "تمبلر" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي

عادت شبكة التواصل الاجتماعي "تمبلر" للظهور على متجر تطبيقات أبل بعد أن قررت حظر المحتوى الإباحيعلى منصتها.

وحذف متجر أبل تطبيق "تمبلر" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب نشر صور اعتداء على أطفال على المنصة.

وقالت "تمبلر" حينها إنها ستحظر أي محتوى مخصص للبالغين بداية من 17 ديسمبر/ كانون الأول.

وأثارت تلك الخطوة غضب العديد من المستخدمين، إذ قالوا إنهم يستخدمون منصة التواصل للإفصاح عن ميولهم الجنسية.

لكن جيف دونوفريو، الرئيس التنفيذي لشبكة "تمبلر"، رد قائلا إنه "لا يوجد نقص في مواقع الإنترنت التي تهتم بمحتوى البالغين".

ويحظر الدليل الإرشادي الجديد للشبكة تصوير الأعضاء التناسلية أو مشاهد جنسية، بما في ذلك الرسوم التوضيحية.

وسيكون هناك استثناء للأعمال الفنية والاحتجاج السياسي باستخدام التعري.

وستوفر الشبكة أدوات للإبلاغ عن المحتوى المخالف، كما يمكن للمستخدمين طلب توضيح أو الاعتراض في حال حظر محتواهم.

لكن الكثير من المستخدمين هددوا بترك منصة "تمبلر"، وقاموا بنشر مدوناتهم في أماكن أخرى قبل حذفها.

كما اعترض البعض على مهلة الأسبوعين، التي أعلن الموقع عنها، واعتبروا أنها لا تكفي لمساعدتهم على تخزين ما نشروه سابقا.