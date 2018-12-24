إنجازات عام 2018 العلمية: اكتشاف 100 نبتة جديدة

مصدر الصورة Mt Martinez Image caption زهرة من وديان بوليفيا

دأب عشاق جمع النباتات على البحث في العجائب الخفية لعالم النباتات لقرون طويلة.

وقد اكتشف علماء من بينهم من ييتعاملون مع الحدائق الملكية النباتية في لندن "كيو غاردنز"، 100 نبتة جديدة عام 2018.

وتتضمن قائمتهم لأهم النباتات المكتشفة حديثا، نوعا جديدا من النباتات آكلة الحشرات، وأنواع جديدة غريبة من زهرة الأوركيد، بالإضافة إلى أنواع جديدة من النباتات التي تعرش، تحمل خصائص طبية فعالة لم تستخدم بعد.

مصدر الصورة RBG Kew

العثور على عشبة في شلال

اكتشف البروفسور، أيي ليبيه، نبتة متسلقة استثنائية على صخور بالقرب من شلال في سيراليون غرب إفريقيا، وأرسل عينة إلى "كيو غاردنز" حيث صنفت كفصيلة نباتية جديدة. وأطلق على النبتة اسم "ليبيه غرانديفلورا" تيمنا بمكتشفها البروفسور أيي ليبيه.

وقال البروفسور لبي بي بي سي: "إن لدى النبتة خصائص فريدة، لا تشبه أي نبتة أخرى في تلك السلالة النباتية، وهذا جعلني أدرك على الفور أنني صادفت شئيا فريدا واستثنائيا للغاية". وأضاف "سيرتبط اسمي بهذه النبتة الاستثنائية للأبد".

وصُنفت النبتة كنوع مهدد بالانقراض، إذ يرى العلماء أن المنطقة، حيث عثر عليها، يجري فيها الكثير من عمليات استخراج المعادن إضافة لمشروع الطاقة الكهرومائية (استخدام قوة دفع المياه لتوليد الكهرباء)، ما يرجح أنها قد تنقرض في غضون بضع سنوات.

ويقول البروفسور ليبيه "كل نبتة على كوكبنا مهمة جدا لبقائنا، وإذا لم نرع ونحافظ على النباتات ونسمح بأن تنقرض وتختفي فإن العالم سيخسر، وبالتالي نكون غير مدركين لقيمة هذه النباتات".

مصدر الصورة Martin Cheek, RBG Kew

آكلة حشرات من جزيرة نائية

يوجد في العالم ما يزيد عن 150 نوعا من النباتات آكلة الحشرات. لكن النبتة المكتشفة حديثا تعيش فقط في جزيرة صغيرة اسمها "جزيرة بياك" في "نيو غينيا"، واطلق عليها اسم "نيبينذس بياك".

وتعد هذه النبتة مهددة بسبب السياحة في الجزيرة. ويقول الدكتور،مارتين شيك عالم النباتات في كيو غاردنز ، "تنتزع تلك النباتات من موطنها في البراري لكي تباع للسياح العابرين، وما لم تتخذ إجراءات جدية لحمايتها ستكون عرضة للانقراض".

ويضيف "واجبنا أن نحافظ على تلك النباتات لأجيال المستقبل". وتملك آكلات الحشرات خصائص ترجح إمكانية استخدامها طبيا، والتي لم تستكشف بالشكل الكامل بعد.

مصدر الصورة Martin Cheek

زهرة قد تكون مضادةللسرطان في المستقبل

النبتة الجديدة، التي أطلق عليها اسم "كينديا غانا"، تنتمي لنفس الفصيلة لنباتات حبوب البن. وقد لاحظ علماء "كيوغاردنز" في رحلة ميدانية أنها تنمو على منحدرات من الحجر الرملي بالقرب من بلدة كينديا في غينيا بغرب أفريقيا.

وتشير المواد المستخلصة منها إلى أن لديها خصائص دوائية، وربما مضادة للسرطان.

مصدر الصورة Adunyadethluangaphay Image caption زهرة أوركيد من "لاوس"

زهرة أوركيد من البراري

النبتة الجديدة من نوع أوركيد اطلق عليها اسم "بافيوديلوم بابيليو لاتيكوز" معرضة للانقراض بشكل خطر.

مصدر الصورة Gareth Chittendon Image caption نبتة يام من جنوب إفريقيا

تم العثور على نبتة "يام" ذات زهور أرجوانية في ستة مواقع في كوازولو ناتال في جنوب أفريقيا. وتصنف بأنها عرضة للانقراض.

مصدر الصورة Sadie Barber Image caption نبتة من فيتنام

هذه النبتة المكتشفة حديثا ، أطلق عليها اسم "اوركاريس تريبراكتيات"، شوهدت في رحلة استكشافية إلى شمال فيتنام، وبعد ذلك نمت في المملكة المتحدة.

مصدر الصورة Martin Cheek

هذه الشجرة الضخمة شوهدت لأول مرة في الغابات الاستوائية في غينيا غرب إفريقيا.

مصدر الصورة Thaisvasconscelos3

هذه الشجرة الجديدة أطلق عليها اسم "بيمنتا بيرسيليا" وهي من فصيلة نباتات التوابل.

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