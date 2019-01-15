مصدر الصورة AFP Image caption في خطوة وصفها مسؤولو الفضاء الصينيون بأنها تمثل أساسا لتشييد أول مستوطنة في القمر، بذور قطن حملها مسبار تشانغ 4 تنبت وتتكاثر في الوجه المعتم من القمر.

قال مسؤولو برنامج الفضاء الصيني إن بذور قطن حملها مسبار تشانغ إي 4 الصيني (واسمه يرمز إلى آلهة القمر عند الصينيين) إلى الجانب المعتم (البعيد) من القمر قد نبتت في التراب القمري، وذلك للمرة الأولى في التاريخ. وأضاف المسؤولون أن هذا الإنجاز قد يساعد في تأسيس أول مستوطنة بشرية في القمر.

وكانت صورة نشرتها يوم الثلاثاء الإدارة الصينية الوطنية للفضاء أظهرت نبتات القطن وغيرها من النباتات وهي تنمو على سطح القمر.

يذكر أن مسبار تشانغ 4 كان يحمل عند هبوطه على الجانب المعتم من القمر في الثالث من الشهر الحالي كميات من مواد البحوث العلمية منها حاوية أطلق عليها "الدائرة البيئية المصغرة لسطح القمر".

وأعلن الاستاذ ليو هانلونغ، المسؤول عن التجربة، يوم الثلاثاء أن بذور القطن كانت أول البذور التي تنبت، ولكن فريقه لايمكنه تحديد موعد حدوث ذلك بشكل دقيق.

وقال ليو إنه بالإضافة إلى القطن، فإن بذور البطاطا واللفت تنمو هي الأخرى بشكل جيد.

مصدر الصورة AFP Image caption يحمل مسبار تشانغ 4 معدات طورها علماء من السويد وألمانيا والصين الغرض منها دراسة بيئة القمر والاشعة الكونية والتفاعل بين الرياح الشمسية وسطح القمر

من جانبه، قال الأستاذ شي غينغشين، كبير مصممي المشروع، إن 6 أحياء اختيرت لإرسالها إلى القمر، هي القطن والبطاطا واللفت والخميرة وذباب الفاكهة والجرجير.

وقال: "أخذنا بعين الاعتبار إمكانية العيش في الفضاء في المستقبل، وتعلم كيفية نمو هذه الأحياء في بيئة تتميز بضعف الجاذبية سيسمح لنا بوضع حجر الأساس لتشييد قواعد فضائية في المستقبل".

وأضاف أن الحاوية التي توجد فيها البذور مزودة بنظام سيطرة يضمن بقاء درجة الحرارة داخله عند حوالي 25 درجة مئوية.

وقال ليو من جانبه إن البطاطا قد تشكل مصدر الغذاء الرئيسي لمستكشفي الفضاء مستقبلا، بينما يمكن استخدام القطن للملابس. أما اللفت فيمكن أن يكون مصدرا للزيت.

وكانت الإدارة الصينية الوطنية للفضاء قالت يوم الاثنين إن الصين تنوي إنشاء قاعدة علمية للبحوث على سطح القمر مستقبلا، مستغلة في ذلك تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

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