نايكي تطلق حذاء ذكيا يُضبط على مقاس القدم من خلال الهاتف

مصدر الصورة NIKE

أطلقت شركة نايكي Nike الأمريكية حذاء ذكيا جديدا يمكنه تعديل نفسه ذاتيا، بالتضييق أو الاتساع، ليناسب حجم القدم، ويمكن التحكم فيه باستخدام الهواتف الذكية.

ويعد هذا الحذاء أحدث نسخة من أحذية المستقبل، وظهرت فكرته لأول مرة في الجزء الثاني من فيلم "العودة إلى المستقبل" إنتاج 1989، وتكفلت نايكي بجعله واقعا وأعلنت عنه في عام 2016.

وأطلقت الشركة على النسخة الجديدة نايكي أدابت Nike Adapt، وتباع بحوالي 350 دولارا، ولن تتطلب زرا لتنشيط الأربطة.

وجاء الإعلان عن الحذاء الذكي الجديد في بث مباشر على منصة تويتش Twitch.

وقال إريك أفار، مدير الابتكار في شركة نايكي: "تعمدنا اختيار كرة السلة كأول رياضة يدخل فيها حذاء نايكي أدابت، بسبب المتطلبات الخاصة التي يريدها لاعبو السلة في أحذيتهم".

وأضاف: "خلال مباراة كرة السلة تتغير أوضاع واتجاهات أقدام اللاعبين لذلك فإن هناك حاجة لتغيير وضع الحذاء بسرعة عن طريق فك الرباط لتخفيف الضغط على القدم وزيادة تدفق الدم ثم تشديده مرة أخرى لمواصلة اللعب، وهو ما يمثل عنصرا أساسيا نعتقد أنه سيحسن تجربةاللاعبين".

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ويمكن لمستخدمي الحذاء تعديل وضعه على القدم والتحكم فيه من خلال تطبيق هاتف ذكي يقدم تفضيلات مناسبة. ويمكنهم إدخال إعدادات خاصة ومتنوعة تناسب كل وقت من المباراة، فيمكنهم فك الحذاء وتخفيف الضغط على القدم أثناء الراحة والخروج من الملعب ثم إعادته لوضعه السابق أثناء الدخول.

مصدر الصورة NIKE

وعندما يضع اللاعبون أقدامهم داخل الحذاء سيعمل أليا من خلال مستشعرات وحساسات خاصة على شد الحذاء حول القدم وتضييقه من خلال محرك (موتور) خاص صغير.

كما سيخزن التطبيق البيانات أيضا، ويمكن للرياضيين مشاركة هذه البيانات مع شركة نايكي.

ومن المتوقع طرح الحذاء الجديد للبيع في الأسواق فبراير/شباط المقبل.

وقال مايكل ساوه، محرر موقع Wareable، المتخصص في التكنولوجيا: "من الواضح أن نايكي أرادت تحويل فكرة الحذاء ذاتي التعديل التي ظهرت في الفيلم إلى حقيقة وواقع. عندما أعلنت الشركة عن هذا العام الماضي، كان هناك الكثير من الضجيج حوله، لكنني أعتقد أنه سيحظى بإقبال الكثير من محبي الأفلام وأحذية نايكي".

وأضاف أن "جدلا سيدور حول هذا الحذاء، حتى وإن كان يغنينا عن الحاجة لأربطه لضبطه. وأتذكر عام 2012 عندما أطلقت نايكي حذاء ذكيا مصمما للعدائين ويناسب قياسات مختلفة، فلم يكن توقيته جيدا واختفى من الأسواق."

مصدر الصورة NIKE

وتقول الشركة إنها ستطبق هذه التكنولوجيا في أحذية أخرى في نطاقها، وهذا ما سيجعل استخدامه مفيدا فعلا. على سبيل المثال، فجميع من يحبون الركض يريدون التأكد من أن أحذيتهم متناسقة ومشدودة جيدا حول أقدامهم قبل الخروج لعدو أو سباق.

وعن تكنولوجيا الحذاء قال بن وود ، المحلل في مجال الاتصالات المتنقلة من شركة "سي سي إس إنسايت" الاستشارية: "لقد توقعنا لفترة طويلة نموا في سوق الأحذية الذكية. إنه مكان منطقي لتطبيق التكنولوجيا، ولكن الحافز الأساسي لشركات الأحذية أن تلك التكنولوجيا تمكنها من الحصول على معلومات حول الاستخدام والأداء والارتداء".

وأضاف: "كما هو الحال مع أي تكنولوجيا جديدة، ستكون هناك مخاوف بشأن كيفية استخدام بيانات المستهلك، ولكن مقاسات الأحذية التي تجمعها نايكي ستكون أقل أهمية من معلومات وبيانات أخرى للمستهلكين تتناول حالتهم الصحية مثل المجهود ومعدل ضربات القلب."