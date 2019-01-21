في صور: "قمر الذئب الدموي العملاق"
شاهد هواة الرصد الفلكي حول العالم حدوث ظاهرة خسوف القمر الذي يطلق عليه البعض اسم "قمر الذئب الدموي العملاق" فجر الاثنين.
واكتسي القمر بظل شديد الحمرة عند رؤيته من الأرض عند ظهوره في السماء خلال مشهد الخسوف.
وتمكن الناس من مشاهدة الخسوف الكلي للقمر في سماء الأمريكتين وفي أجزاء من غرب أوروبا، بما في ذلك بريطانيا، فضلا عن شمال أفريقيا.
- ما يجب معرفته عن أطول خسوف للقمر خلال 100 عام
- ظاهرة فلكية نادرة: تزامن خسوف القمر مع "القمر العملاق"
ويحدث هذا الخسوف عندما تمر الأرض بين الشمس والقمر لتتوارى الشمس خلف كوكبنا ويتحرك القمر في ظل الأرض الذي تعكسه الشمس.
واكتسي القمر بلون أحمر، وهذا ما دفع بعض المراقبين إلى تسمية هذه الظاهرة بـ"قمر الذئب الدموي العملاق".
ويطلق عليه القمر في تلك الحالة "العملاق" لأنه يكون في أقرب نقطة إلى كوكب الأرض أكثر من أي وقت آخر، فيبدو أكبر من المعتاد عند النظر إليه في الأفق.
أما كلمة "الذئب" فتعود إلى تلك التسمية التي تطلق على القمر عندما يكون بدرا في شهر يناير، في إشارة إلى الأساطير والحكايات الخرافية التي تتحدث عن المستذئبين (البشر الذين يتحولون إلى ذئاب) مع بدر منتصف الشهر.
بدأت ظاهرة "قمر الذئب الدموي العملاق" في الساعة 2:35 من صباح الاثنين وانتهت في 7:49 بتوقيت غرينتش، لكن الوقت الذي تحول فيه القمر إلى اللون الأحمر كان حوالي الساعة 5:21 بتوقيت غرينتش
.