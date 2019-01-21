في صور: "قمر الذئب الدموي العملاق"

مصدر الصورة Reuters Image caption بداية الخسوف كما ظهرت في سان دي ياغو في ولاية كاليفورنيا

شاهد هواة الرصد الفلكي حول العالم حدوث ظاهرة خسوف القمر الذي يطلق عليه البعض اسم "قمر الذئب الدموي العملاق" فجر الاثنين.

واكتسي القمر بظل شديد الحمرة عند رؤيته من الأرض عند ظهوره في السماء خلال مشهد الخسوف.

وتمكن الناس من مشاهدة الخسوف الكلي للقمر في سماء الأمريكتين وفي أجزاء من غرب أوروبا، بما في ذلك بريطانيا، فضلا عن شمال أفريقيا.

مصدر الصورة Reuters Image caption ظاهرة الخسوف كما بدت في مدريد واستمرت على مدى خمس ساعات

مصدر الصورة Reuters Image caption عند الساعة 05:12 بحسب توقيت غرينتش ظهر الخسوف الكلي للقمر

ويحدث هذا الخسوف عندما تمر الأرض بين الشمس والقمر لتتوارى الشمس خلف كوكبنا ويتحرك القمر في ظل الأرض الذي تعكسه الشمس.

واكتسي القمر بلون أحمر، وهذا ما دفع بعض المراقبين إلى تسمية هذه الظاهرة بـ"قمر الذئب الدموي العملاق".

مصدر الصورة AFP/Getty Image caption جميع مراحل ظاهرة الخسوف كما بدت في مدينة بنما

ويطلق عليه القمر في تلك الحالة "العملاق" لأنه يكون في أقرب نقطة إلى كوكب الأرض أكثر من أي وقت آخر، فيبدو أكبر من المعتاد عند النظر إليه في الأفق.

أما كلمة "الذئب" فتعود إلى تلك التسمية التي تطلق على القمر عندما يكون بدرا في شهر يناير، في إشارة إلى الأساطير والحكايات الخرافية التي تتحدث عن المستذئبين (البشر الذين يتحولون إلى ذئاب) مع بدر منتصف الشهر.

مصدر الصورة PA Image caption شاهد البريطانيون في ليفربول الظاهرة بعض الوقت ثم حجبتها السحب

مصدر الصورة EPA Image caption المنظر كما بدا من مدينة دريسدن في ألمانيا في أعلى أحدث التماثيل

بدأت ظاهرة "قمر الذئب الدموي العملاق" في الساعة 2:35 من صباح الاثنين وانتهت في 7:49 بتوقيت غرينتش، لكن الوقت الذي تحول فيه القمر إلى اللون الأحمر كان حوالي الساعة 5:21 بتوقيت غرينتش

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