أبل تسعى لإصلاح خلل يسمح بالتنصت على مستخدمي هواتفها

مصدر الصورة Getty Images Image caption ما يجري في هاتف ىيفون يبقى فيه، حسب اللوحة الإعلانية

اعترفت شركة "أبل" بوجود خلل في تطبيق "فيس تايم" يتيح التنصت لفترة وجيزة، حتى لو لم يجب الطرف المتلقي على المكالمة.

وفي بعض الحالات يقوم هاتف المستقبل بإرسال فيديو، دون أن يكون المستقبل مدركا للأمر.

وقالت الشركة إنها وجدت حلا وسترسل تحديثا للتطبيق للمستخدمين هذا الأسبوع.

في هذه الأثناء يبدو أن شركة أبل عطلت خاصية المكالمات الهاتفية باستخدام "فيس تايم". واتضح أن الخلل يحدث في حال استخدام نظام التشغيل 12.1 أو ما بعده .

ويتضمن التطبيق خاصية استخدام الدردشة الجماعية ، ويبدو أن ذلك اختلط على البرمجية فأصبحت تشغل الميكروفونات بشكل أوتوماتيكي حتى في حال عدم قبول المكالمة.

ويتوقف التنصت بعد قطع الاتصال عقب الرنين لفترة معينة.

"يوم الخصوصية الوطني"

ولفتت مدونة 9toMac للنكنولوجيا الانتباه إلى أن محاولة تعطيل المكالمة أو إغلاق الجهاز سيؤدي إلى إرسال فيديو للمتصل، دون معرفة صاحب الجهاز.

وقالت شركة أبل في بيان صدر عنها إنها واعية لوجود هذه المشكلة، وقد حددتها وتقوم بعلاجها، وسترسل تحديثا للبرمجية لمستخدميها خلال هذه الأسبوع.

واقترح مستخدمون قلقون على وسائل التواصل الاجتماعي تعطيل تطبيق "فيس تايم".

وصادف اكتشاف المشكلة "يوم الخصوصية العالمي" في الولايات المتحدة ، الذي أعلن عنه تيم كوك، مدير شركة ابل.

وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "في يوم الخصوصية العالمي، يجب علينا جميعا اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية الخصوصية . الأخطار حقيقية وممكن أن يترتب عليها أشياء مهمة".

ونصح حاكم نيويورك أندرو كومو المواطنين بتعطيل استخدام التطبيق المذكور.

وكانت شركة "ابل" قد وضعت لوحة إعلانية ضحمة بالقرب من مكان انعقاد "معرض الالكترونيات الاستهلاكية" كتب عليها "ما يحدث في هاتفك يبقى في هاتفك".