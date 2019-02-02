مصدر الصورة Getty Images Image caption تناول وجبة الإفطار لا يساعد على فقدان الوزن

يسير باحثون استراليون إلى أن وجبة الإفطار قد تكون أن تكون الوجبة الأهم في اليوم لكن تناولها لن يساعد في تخفيض الوزن.

وتشير مراجعة الدراسات العلمية السابقة إلى أن من يتناول وجبة الإفطار يحصل على أكثر من 260 من السعرات الحرارية في اليوم ما يكسبه وزنا إضافيا يقدر برطل واحد ( 453.6 غرام) مقارنة بهؤلاء الذين لا يتناولون وجبة الإفطار.

لكن خبراء آخرين يقولون إن تناول إفطار صحي يُعد مصدرا جيدا لإمداد الجسم بالكالسيوم والألياف.

ويُحسن تناول وجبة الإفطار أيضا من مستويات التركيز والانتباه لدى الأطفال على وجه الخصوص، كما يمنح الجسم طاقة ويمنع الإنسان من تناول الوجبات الخفيفة لاحقا خلال اليوم ويمد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية.

وقد أثبتت هذه الفوائد لتناول وجبة الإفطار دراسات عدة اعتمدت على معاينة جماعات عرضت لاختبارات مقارنة وكشفت عن وجود علاقة بين تناول وجبة الإفطار والتمتع بوزن صحي.

بيد أن دراسة أسترالية نشرت في دورية "بي إم جيه" الطبية استعرضت نتائج 13 تجربة لاختبار علاقة تناول وجبة الإفطار بتغير الوزن واستهلاك الطاقة، وجدت دليلا ضعيفا يؤيد هذه الآراء.

وتشير النتائج التي قدمها الفريق البحثي من جامعة موناش الأسترالية، أن عدم تناول وجبة الإفطار يمكن أن يكون طريقة جيدة لتقليل حجم السعرات الحرارية المكتسبة يوميا.

مصدر الصورة Getty Images Image caption تناول وجبة الإفطار يساعد على كسب مزيد من الوزن

وقد وجدت الدراسة أن من يتناولون وجبة الإفطار يستهلكون عدد سعرات حرارية أكبر بينما من لا يتناولون وجبة الإفطار لا تكون لديهم شهية أكبر لتناول الطعام بعد الظهر.

لكن الدراسة تشير أيضا إلى ضرورة توخي الحذر عند نصح البالغين بعدم تناول الإفطار لتقليل الوزن لأنه قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

ويشير الباحثون إلى أن هناك حدودا تتعلق بهذه الدراسة. إذ تابع الفريق العلمي المشاركين في تجارب هذا البحث لفترات قصيرة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 16 أسبوعا وكشفت النتائج عن فرق ضئيل في الحصول على السعرات الحرارية بين من يتناولون وجبة الإفطار وهؤلاء الذين لا يتناولونها، لذا خلصوا إلى أن ثمة حاجة لمزيد من البحث للتعرف على التأثير على المدى الطويل لتناول وجبة الإفطار أو تجاهلها.

زيادة الكالسيوم والألياف

ويقول الدكتور كيفين والين خبير علم النظم الغذائية ورئيس قسم علوم التغذية في جامعة كينغز كوليدج في لندن، إنه يجب ألا ننتبه كثيرا لمسألة استهلاك السعرات الحرارية كأول شئ في الصباح.

ويضيف "هذه الدراسة لا تشير إلى أن تناول الإفطار ضار على الصحة. فتناول الإفطار مهم للإمداد بالعناصر الغذائية كالحبوب و اللبن وهى عناصر مفيدة من أجل زيادة الكالسيوم والألياف".

ويشير والين إلى أن الدراسة الأخيرة لم تول أهمية تذكر لهذا العنصر فيما يتعلق بوجبة الإفطار، مشددا على القول "نحن لا نتحدث عن كون الإفطار سببا للسمنة".