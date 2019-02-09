أبل تمنح جائزة لمراهق اكتشف ثغرة في فيس تايم

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تسلم مراهق أمريكي اكتشف ثغرة في خاصية فيس تايم للاتصال بالفيديو في أجهزة الهواتف التابعة لأبل جائزة من الشركة.

ولم تكشف الشركة عن حجم الجائزة المالية لكن يعتقد انها مساهمة في تكاليف دراسة المراهق غرانت تومسون البالغ من العمر 14 عاما.

و اكتشف تومسون ثغرة أمنية في فيس تايم تمكنه من التجسس على المكالمات الجماعية التي تجري باستخدام هذه الخاصية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي رفض باحث إليكتروني إخبار أبل عن ثغرة أمنية في أجهزتها بسبب رفضها تقديم مكافأة مالية له.

واكتشفت الثغرة الشهر الماضي حيث لاحظ بعض مستخدمي أجهزة أبل أنه بعد اتصالهم بآخرين باستخدام فيس تايم يمكنهم الاستماع لمكالماتهم حتى لو رفضوا في البداية تلقي اتصالهم، ما يعني انه بمجرد محاولة الاتصال بشخص آخر يمكن التنصت على جميع مكالماته.

و تلقت أبل هذه الملاحظات بحذر شديد وقامت بحظر المكالمات الجماعية على فيس تايم لفترة خلال إجراء التحقيقات.

وكانت هذه التحذيرات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي دون الإشارة إلى أن شخصا بعينه اكتشفها لكن لاحقا كشفت أبل عن ان غرانت ووالدته حذراها من الثغرة في وقت سابق.

واكتشف غرانت الثغرة عندما كان يستخدم فيس تايم في إجراء مكالمات جماعية مع أصدقائه لمناقشة أساليب جديدة في لعبة فورتنايت الإليكترونية.

وحينها بعث غرانت ووالدته بعدة رسائل لشركة أبل لتحذيرها من الثغرة ولم ترد الشركة لكنها اعترفت الآن بفضل غرانت في العثور على الثغرة.

وكان الباحث الإليكتروني الالماني لينوس هينز قد فضل عدم الكشف عن وجود ثغرة أمنية في برنامج التشغيل (أبل ماك أو إس) تسمح بالاستيلاء على كلمة السر في حسابات المستخدمين.

ورفض لينوس الكشف عن التفاصيل بعدما رفضت أبل إعطاءه مكافأة مالية مقابل الحصول على المعلومات.