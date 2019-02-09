مصدر الصورة AUSTIN JONES Image caption اعترف أوستن جونز بتبادل صور عارية مع فتيات قاصرات، وينتظر الحكم عليه في مايو/ أيار القادم.

قرر موقع يوتيوب إغلاق قناة المطرب أوستن جونز بعد اعترافه بتبادل صور ومقاطع فيديو عارية مع فتيات دون السن القانونية.

وواجه الموقع الإلكتروني انتقادات للإبقاء على مقاطع الفيديو الخاصة بهذا المطرب متاحة على الإنترنت رغم اعترافه بالتهم الموجهة إليه أمام المحكمة.

وبادرت مواقع تواصل اجتماعي أخرى بحذف المحتوى الخاص بجونز بينما قرر يوتيوب عدم اتخاذ إجراء حيال هذا المطرب.

لكن مع الضغوط والانتقادات التي تعرض لها، قرر الموقع المتخصص في الفيديو حذف القناة الخاصة بأوستن جونز، 26 سنة.

وألقت السلطات القبض على جونز في 2017 للتحقيق في اتهامات بتبادل صور عارية مع أطفال.

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وسُجل أكثر من نصف مليون مستخدم على قناة يوتيوب الخاصة بأوستن جونز بعد نشر عدد من الأغنيات التي أداها المطرب لمطربين مشهورين.

وواجه جونز اتهامات بتبادل صور عارية مع أطفال في الفترة من 2010 إلى 2017. وقالت مذكرة الإدعاء المقدمة إلى المحكمة إنه دخل في محادثات مع ست فتيات تتراوح أعمارهن من 14 إلى 15 سنة.

وتضمنت إحدى هذه المحادثات طلب جونز من إحدى الفتيات أن تثبت له أنها "أكثر جمهوره إعجابا به" وذلك بأن ترسل إليه مقطع فيديو تظهر فيه.

كما طلب من معجبات قاصرات أن يرسلن له مقاطع فيديو وهن يرقصن بطريقة تنطوي على إيحاءات جنسية. وتظهر مقاطع الفيديو كيف كانت الفتيات تتعرين أثناء الرقص.

وأدانت المحكمة جونز بهذه بتلك التهم في الأول من فبراير/ شباط الجاري، لكن الحكم في القضية سوف يكون في مايو/ أيار المقبل.

وطالبت النيابة باحتجاز جونز على الفور، لكن القاضي سمح له بالبقاء خارج السجن مقابل كفالة مالية حتى يتسنى له تلقى العلاج النفسي.

وقالت إدارة موقع يوتيوب إنها تتعامل مع أي انتهاكات جنسية بكل حزم. وأكدت أنها حذفت محتوى لأشخاص واجهوا اتهامات جنائية، "خاصة في بعض الحالات التي كانت لمقاطع الفيديو الخاصة بهم صلة بالجريمة التي ارتكبت".

وأوقف يوتيوب أيضا الأرباح التي كان جونز يتلقاها مقابل الإعلانات التي تضمن لمقاطع الفيديو الخاصة به في 2017 فور إلقاء القبض عليه.