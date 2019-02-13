عملية جراحية بالعمود الفقري لجنين في رحم أمه

مصدر الصورة Bethan Simpson Image caption تنتظر الأم مولودها في شهر إبريل/نيسان القادم

أجرى أطباء بريطانيون عملية في العمود الفقري لجنين بينما كان لا يزال في رحم أمه.

وكانت الأم بيثان سمسون، البالغة من العمر 26 عاما، قد علمت أن جنينها يعاني من تشوه في عموده الفقري.

وبعدها، أصبحت سمسون واحدة من أوائل الأمهات اللواتي خضعن لعملية جراحية تشمل الجنين داخل الرحم.

وقد فتح الرحم خلال العملية التي استمرت 4 ساعات، وتمكن الأطباء من إجراء رتق في الجزء الخلفي من العمود الفقري.

وقالت الأم إنها ما كانت لتقبل إجراء إجهاض بعد أن شعرت بتحرك تحرك الجنين داخلها.

وقد نجحت العملية الجراحية وتنتظر الأم مولودها في شهر إبريل/نيسان القادم.

مصدر الصورة Bethan Simpson Image caption هذه العملية كانت واحد من أربع عمليات مشابهة في بريطانيا

وقالت سمسون إنها وزوجها قد نصحا بالموافقة على إجهاض الحمل بعد تشخيص المشكلة، لكنها في النهاية اختارت الخضوع للعملية.

وتقول الأم إنها أخبرت أن جنينها مشلول لكنه الآن ليس كذلك.

وقد خضعت سمسون للعملية في مستشفى غريت أورموند ستريت بعد إجراء سلسلة من الفحوص.

ووصف الدكتور دومينيك تومسون ، كبير جراحي الأعصاب بالمستشفى، تلك العملية بأنها "رحلة لا تصدق".

وأضاف "حتى الآن كان الوالدان أمام خيارين في حالة كهذه، إما الإجهاض أو توقع جنين بتشوه في عموده الفقري. يوجد الآن خيار ثالث."

وقال إن العملية لا تعني علاجا للحالة لكن وضع الجنين سيكون أفضل بكثير في حال إجراء العملية في مرحلة مبكرة.

وفتح الرحم خلال العملية الجراحية التي أجريت في الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل ورفع الجنين في وضع يسمح بالوصول إلى عموده الفقري وإجراء الجراحة ومن ثم إعادة الحبل الشوكي إلى مكانه.

وقالت الأم: "خرجت من العملية في الواحدة ظهرا وأحسست بالجنين يتحرك في المساء. كان شعورا رائعا حين أحسست بحركة الجنين بعد زوال مفعول المخدر".

وتتذكر سمسون أن الجراح قال لها "لقد أمسكت بطفلك".

مصدر الصورة Bethan Simpson Image caption تفيد الإحصائيات أن 200 طفل يولدون سنويا في المملكة المتحدة بتشوه في العمود الفقري،

ويعتقد أن سمسون هي الرابعة التي تخضع لعملية من هذا النوع في بريطانيا.

وتفيد الإحصائيات أن 200 طفل يولدون سنويا في المملكة المتحدة بتشوه في العمود الفقري، وسوف تكون العملية متاحة في إنجلترا بحلول شهر إبريل/نيسان المقبل.

وتحدث هذه الحالة المرضية التي تسمى "انشطار العمود الفقري" في حال لم يتشكل الحبل الشوكي والعمود الفقري بشكل صحيح خلال الحمل (قبل الأسبوع السادس)، مما يعني أن الأعصاب تبقى مكشوفة.

ولا يعرف سبب هذا التشوه لكن الأطباء يشجعون الحوامل على تناول مستحضرات حامض الفوليك من أجل تقليل احتمال حدوث هذا التشوه للجنين.

ويمكن أن يولد الأجنة الذين يعانون من هذه المشكلة مشلولين، أو بمشاكل في الأمعاء الغليظة أو المثانة، كما يمكن أن تؤثر الحالة على الدماغ.