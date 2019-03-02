ظهور سمكة نادرة على شواطئ كاليفورنيا يحير العلماء

مصدر الصورة THOMAS TURNER/REUTERS Image caption يبحث العلماء في كيفية وصول السمكة إلى شواطئ كاليفورنيا

ظهرت سمكة نادرة، على شواطئ ولاية كاليفورنيا الأمريكية، رغم أن موطنها الأصلي في نصف الكرة الجنوبي.

وفوجئ العلماء بظهور السمكة، وهي تعرف بـ"سمكة الشمس المخادعة" ويبلغ طولها 2.1 متر، نافقة على شاطئ سانتا باربارا.

ويحاول بعض الباحثين التعرف على كيفية وصولها إلى هذه المنطقة التي تبعد مسافة هائلة عن بيئتها الطبيعية.

واكتشف باحث في جامعة كاليفورنيا السمكة على الشاطئ في محمية الفحم الطبيعية للنفط..

مصدر الصورة Coal Oil Point Reserve Image caption استغرق الباحثون عدة أيام للتعرف على السمكة

واستغرق الباحثون عدة أيام للتعرف عليها، خاصة أن السمكة من نوع لم يكتشف إلا مؤخرا في عام 2014.

وبعد نشر صورتها على صفحة فيسبوك الخاصة بالمحمية الأمريكية، تقدم علماء من جميع أنحاء العالم للمساعدة في التعرف على نوعها.

وكان العلماء قد أطلقوا على السمكة اسم "المخادعة" بعد سنوات من البحث لتحديد نوعها واسمها، خاصة أنها تشبه سمكة الشمس المعروفة.

وقالت ماريان نييغارد، وهي عالمة بحرية عثرت على السمكة، لشبكة سي ان ان الأمريكية إنها "تفاجأت بشدة" عندما شاهدت صورها على الشواطئ الأمريكية.

مصدر الصورة Coal Oil Point Reserve Image caption هذه السمكة أكبر من الأنواع الأخرى من أسماك الشمس

وقالت "عندما ظهرت الصور الواضحة، تأكدت تماما بدون أدنى شك أنها هي". وأضافت أنه "من المثير للاهتمام معرفة السبب وراء عبور هذه السمكة لخط الاستواء".

وهذه السمكة أكبر من الأنواع الأخرى من أسماك الشمس، ويصل وزنها إلى 2 طن.

ويقال إنها تفضل العيش في المياه المعتدلة، في مناطق بالقرب من سواحل تشيلي أو نيوزيلندا أو أستراليا.