باسم يوسف يكشف لبي بي سي نظامه الغذائي، فما هو؟

مصدر الصورة Getty Images Image caption خضروات وفواكه وحبوب

استضاف برنامج بي بي سي إكسترا الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف، الذي تحدث عن النظام الغذائي الذي يتبعه منذ أكثر من خمس سنوات ومنافعه الصحية.

النظام الذي يتبعه يوسف هو ما يطلق عليه Whole-foods, Plant-based Diet، وهو نظام غذائي يعتمد على الأغذية النباتية غير المصنعة، وفي ما يلي بعض الحقائق عن هذا النظام الغذائي.

يمكن اعتبار النظام الغذائي الذي يعتمد على الأغذية النباتية غير المصنعة أسلوبا للحياة وليس فقط نظاما للحمية الغذائية أو لمجرد إنقاص الوزن، على الرغم من أنه أيضا يستخدم للتخلص من الوزن الزائد، ولكن أهم ما يميز هذا النظام الغذائي:

الاعتماد على الأغذية النباتية غير المصنعة.

يحد من المنتجات الغذائية التي تعتمد على الحيوان، أو يتجنبها.

يركز بصورة أساسية على النباتات، مثل الخضروات والفاكهة والحبوب، والبذور، وهذه المنتجات النباتية الطبيعية تمثل الغالبية العظمى للطعام في هذا النظام الغذائي.

يتجنب هذا النظام الغذائي كل المنتجات النباتية المصنعة، مثل السكر، والطحين (الدقيق) والأرز الأبيض والخبز الأبيض والزيوت النباتية المصنعة والتي تستخرج باستخدام سبل آلية، وغيرها من المنتجات الغذائية المصنعة.

يركز بصورة كبيرة على نوعية الغذاء، حيث يفضل متبعوه المحاصيل الزراعية المنتجة محليا والمنتجة بأسلوب لا يلجأ لاستخدام الأسمدة الكيمياوية

الاعتماد على النظام الغذائي النباتي الذي يتجنب الأغذية المصنعة يمكن استخدامه لإنقاص الوزن الزائد، فهو نظام غني بالألياف الصحية ويبتعد عن استخدام الأطعمة المصنعة بما تحويه من مواد حافظة وعوامل تساعد على السمنة.

ومن الأطعمة التي يجب تجنبها في النظام الغذائي الذي يعتمد على الأغذية النباتية غير المصنعة:

الوجبات السريعة مثل: رقائق البطاطس المقلية، المقانق والبورغر

السكريات المضافة مثل: المشروبات الغازية، العصائر المنتجة آليا بما تحويه من مواد مضافة، المعجنات، الحلوى

الحبوب المصنعة مثل: الأرز الأبيض، المعكرونة المصنعة من الطحين الأبيض، الخبز الأبيض

مواد التحلية الصناعية

كما أن الوجبات السريعة والمشروبات الغازية والمنتجات التي تعتمد على الطحين الأبيض لا يسمح بها في هذا النظام الغذائي، مما له تأثير كبير على إنقاص الوزن الزائد. ولا يسمح في هذا النظام الغذائي برقائق البطاطا المقلية ولا بالحلوى المصنعة بما تحويه من سكريات غير صحية تؤدي للسمنة.

كما أن هذا النظام الغذائي قد يؤدي إلى الحد من بعض الأمراض مثل أمراض القلب والشرايين وبعض أنواع السرطان.

وأشارت بعض الدراسات إلى أن اتباع النظام النباتي الذي يتجنب الأغذية المصنعة يسهم في الحد من سرطانات الجهاز الهضمي وسرطان القولون والمستقيم.

وخلصت دراسات إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالخضروات والفواكه قد تساعد في الحد من تدهور الذاكرة ومن إصابة المسنين بالألزهايمر.

وتشير دراسات إلى الاعتماد على هذا النظام الغذائي قد يحد من الإصابة بمرض السكري.