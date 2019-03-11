شركات الطيران العربية التي ما زالت تستخدم طائرة بوينغ 737 ماكس

مصدر الصورة AFP Image caption منعت الصين استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس

تحطمت يوم أمس الأحد طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس تابعة للخطوط الجوية الأثيوبية بعد دقائق فقط من اقلاعها من مطار أديس أبابا، في حادث راح ضحيته 157 شخصا من أكثر من 30 جنسية منهم 22 من موظفي الأمم المتحدة.

وكانت طائرة ركاب من الطراز نفسه - والتي لم يتجاوز عمرها بضعة شهور، كما الطائرة الأثيوبية - قد هوت في اندونيسيا في تشرين الأول / أكتوبر الماضي في حادث تسبب في مقتل ركابها الـ 189.

يذكر أن شركة بوينغ تسلمت طلبات لـ 5 آلاف من هذه الطائرات التي تتميز بتوفيرها للوقود مقارنة بطائرات نقل الركاب قصيرة المدى الأخرى.

إثر حادث أديس أبابا، قررت عدة شركات تستخدم هذا الطراز من الطائرات إيقاف استخدامها. فقد أعلنت ادارة الطيران المدني الصينية يوم الإثنين ايقاف العمل بهذا الطراز من الطائرات "نظرا لمعايير السلامة الصارمة" المتبعة في البلاد.

يذكر ان شركات الطيران الصينية تستخدم نحو 97 من هذه الطائرات.

وحذت كل من اندونيسيا وأثيوبيا وجزر الكايمان استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس.

الدول العربية التي تستخدم طائرات بوينغ 737 ماكس

يستخدم عدد من شركات الطيران في العالم العربي هذا النوع من الطائرات، منها شركة فلاي دبي والخطوط الجوية العمانية والخطوط الجوية المغربية. ولم تمنع أي من هذه الشركات - الا الأخيرة - استخدام هذه الطائرات اثر الحادث الأخير.

ومن شركات الطيران الأخرى التي تستخدم هذا الطراز من الطائرات:

تشاينا ساذرن علقت إير تشاينا علقت تشاينا إيسترن علقت هاينان أيرلاينز علقت 9 إير علقت شاندونغ إيرلاينز علقت شينزين إيرلاينز علقت شانغهاي إيرلاينز علقت شيامين إير علقت أوكاي أيروايز علقت فوجو أيرلاينز علقت كونمينغ إيرلاينز علقت لاكي إير علقت إيستار جيت شرعت في فحص طائراتها الخطوط الجوية المنغولية علقت لاين إير علقت شركة غارودا الإندونيسية علقت سيلك إير طيران فيجي سبايس جيت التعليق قيد المناقشة جيت إيرويز التعليق قيد المناقشة خطوط سكات الخطوط الجوية التركية خطوط كوريندون فلاي دبي الخطوط الجوية العمانية خطوط توي خطوط س 7 الخطوط الجوية الآيسلاندية سمارت وينغز الخطوط الجوية البولندية شركة إنتر إير شركة إير إيطالي خطوط النقل الجوي النرويجية الخطوط الجوية الأثيوبية علقت شركة كوم إير الخطوط الملكية المغربية علقت الخطوط الجوية الدولية الموريتانية الخطوط الجوية الأمريكية شركة يونايتيد الأمريكية شركة ساوث ويست الأمريكية إير كندا شركة ويستجيت إيرلاينز شركة سانوينغ إيرلاينز شركة إيرو مكسيكو شركة طيران كايمان علقت شركة كوبا إيرلاينز شركة غول البرازيلية شركة إيرولايناس أرجنتيناس

Image caption هوت الطائرة بعد ست دقائق فقط من اقلاعها

وتدهورت اسعار أسهم شركة بوينغ إثر حادث الأحد، إذ فقدت 13 بالمخئة من قيمتها يوم الإثنين، في أكبر انخفاض في أسعار أسهم الشركة منذ عقدين تقريبا.

ومن الجدير بالذكر أن طائرات بوينغ 737 بكافة تحويراتها، والتي ما لبثت تستخدم منذ 50 عاما، تعد أكثر طائرات نقل الركاب مبيعا في العالم، وينظر اليها على انها أكثر الطائرات اعتمادا.

وكان التحوير الجديد ماكس 8، الذي يتميز بمحركات أكبر حجما وأقل استهلاكا للوقود، قد دخل مجال الخدمة في عام 2017. وكانت بوينغ قد أوصلت أكثر من 350 من النموذج الجديد لشركات الطيران بنهاية شهر كانون الثاني / يناير 2019.

مصدر الصورة Reuters Image caption أحد محركي الطائرة التي تحطمت قرب أديس أبابا

وكانت الطائرة الأثيوبية المنكوبة قد دخلت نطاق الخدمة في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، ولم تسجل اكثر من 1200 ساعة طيران. وكانت قد عادت من رحلة إلى جوهتنسبورغ في وقت سابق من يوم الأحد.

وكان قائد الطائرة ياريد غيتاشيو قد أخبر سلطات السيطرة الجوية بأنه يواجه صعوبات وطلب الإذن بالعودة الى مطار أديس أبابا قبل تحطم الطائرة.

وذكر موقع فلايترادار 24 المتخصص بتتبع حركة الطيران المدني في تغريدة أن سرعة الطائرة الأثيوبية كانت غير مستقرة أثناء اقلاعها، مضيفا أنها ارتفعت الى ألف قدم تقريبا ثم انخفضت 450 قدما قبل تمكنها من الارتفاع 900 قدما. وبعد ذلك فقد اتصال القمر الاصطناعي بها.

وتمكنت فرق البحث من العثور على أجهزة التسجيل الخاصة بالطائرة الأثيوبية.

وتتعرض شركة بوينغ إلى ضغوط كبيرة لضمان سلامة طائرات 737 ماكس، وقال رئيس مجلس ادارة الشركة دينيس مويلنبورغ إن بوينغ "توفر المساعدات التقنية" للحكومة الأثيوبية وسلطات الطيران المدني في أثيوبيا في التحقيق في الحادث الأخير.