مصدر الصورة PA Image caption أصبحت مشروبات الطاقة تلقى رواجاً في جميع الأسواق

حظرت السلطات في زامبيا مشروبا للطاقة بعد ان أظهرت النتائج المخبرية احتواءه على مادة منشطة موجودة في علاج للعجز الجنسي "الفياغرا"

ويصدّر مشروب القوة والطاقة الطبيعي "اس إكس"، المصنع بواسطة شركة "ريفن زامبيا" إلى دول عدة في المنطقة بما في ذلك أوغندا، حيث اشتكي المستهلكون هناك مؤخرا من حالات انتصاب طويل وتعرق زائد.

وقد طالبت السلطات الزامبية، في مدينة "ندولا" حيث يصنَع مشروب الطاقة"، في بيان لها يوم الاربعاء بسحب مشروب الطاقة الطبيعي من الأسواق.

وقال المتحدث باسم مدينة "ندولا"، تيلينجي موانزا، في بيان له أن نتائج التحليل المخبري في كل من زيمبابوي وجنوب أفريقيا كانت مطابقة لنتائج التحليل في زامبيا والتي أظهرت احتواء مشروب الطاقة على المادة المنشطة "سترات السيلدنافيل".

وقد قالت الهيئة العامة للدواء في ديسمبر / كانون الاول الماضي إن مشروب طاقة كان مغشوشا بمادة "سترات السيلدنافيل" المنشطة، التي تستخدم لعلاج ضعف الانتصاب وتوزع تحت الاسم التجاري "فياغرا"،

ولم يتسن الاتصال بمسؤولي شركة "ريفن زامبيا" للتعليق على الموضوع.