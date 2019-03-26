أبل تكشف عن منصة بث تلفزيوني ومنصة ألعاب جديدة

مصدر الصورة APPLE Image caption كابشن: ستيف كاريل، ريس ويذرسبون، وجنيفر أنيستون

كشفت شركة أبل عن منصتها الجديدة للبث التفلزيوني، أبل تي في بلس، في حفل مليء بالنجوم في كالفورنيا.

وكانت جنيفر أنيستون، وستيفن سبيلبرغ، وأوبرا وينفري بين الذين ظهروا على مسرح الحفل بمقر شركة أبل، للكشف عن مشاركتهم في مشاريع تلفزيونية تمولها الشركة، عملاقة التقنية الأمريكية.

وستتضمن منصة أبل الجديدة عروضا من شبكات بث موجودة بالفعل أمثال "هولو" و "إتش بي أو".

وأعلنت أبل كذلك عن عزمها تدشين بطاقة ائتمان وبوابة للألعاب وتطبيق مدعم لتقديم الأخبار.

وأقيم الحفل في كاليفورنيا، وكان تيم كوك الرئيس التنفيذي لأبل واضحا منذ البداية بأن الإعلان سيكون عن خدمات جديدة وليس عن أجهزة جديدة.

ويُعدّ ذلك بمثابة تحول في الاتجاه للشركة ذات الـ 42 عاما.

تلفزيون أبل

أحاط زخم كبير من التوقعات خوضَ أبل غمارَ سوق البث التلفزيوني التي تسيطر عليها شركات من أمثال أمازون ونتفليكس.

وكشف ستيفن سبيلبرغ عن تطبيق أبل تي في بلس على أن يُدّشن في الخريف.

وقال سبيلبرغ إنه سيقوم بإنتاج بعض المواد للبث على المنصة الجديدة.

ومن بين النجوم الذين ظهروا على مسرح الحفل: ريس ويذرسبون، ستيف كاريل، جيسون موموا، ألفري وودارد، والكوميدي كميل نانغياني وشخصية بيغ بيرد في سلسلة Sesame Street للأطفال.

وسيكون التطبيق متاحا منذ لحظة صدوره على أجهزة شركات منافسة أمثال سامسونغ، إل جي، سوني، وتلفزيونات فيزيو الذكية، إضافة إلى فايرستيك وروكو التابعتين لأمازون.

مصدر الصورة APPLE Image caption أوبرا وينفري تتحدث عن إمكانية تدشين نادي للكتاب على تطبيق أبل تي في بلس

ولم يُعلَن عن رسوم الاشتراك، ولوحظ غياب شركة نتفليكس عن الحفل، وكانت استبعدتْ نفسها بالفعل من المشاركين.

وعلق إد برامان، خبير الإنتاج بجامعة يورك: "سيجري اختبار أبل، فهل يمكن لمحتوى جديد أن يميز أبل عن منافسيها، وهل يمكن لأبل تقديم محتوى جديد بوسعه الوصول للجماهير على غرار سلسلة Stranger Things التلفزيونية التي قدمتها نتفليكس على سبيل المثال؟"

بطاقة أبل

مصدر الصورة APPLE Image caption النسخة المادية للبطاقة مصنوعة من التيتانيوم ولا يوجد رقم أو توقيع على البطاقة.

ومن المقرر صدور بطاقة ائتمان Apple Card في الولايات المتحدة خلال هذا الصيف.

وستكون للبطاقة نسختان، إحداهما أيفون والأخرى مادية، مع حافز استرداد نقدي على كل عملية شراء.

وتقول جنيفر بيلي، نائبة رئيس أبل باي، إن بطاقة الائتمان لن يكون عليها رسوم تأخير ولا رسوم سنوية أو دولية.

وقد صُنعت البطاقة بمساعدة غولدمان ساكس وماستركارد.

منصة للأنباء

كما كشفت الشركة عن خدمة إخبارية، أبل نيوز بلس، ستحوي أكثر من 300 مجلة بينها ماري كلير، فوغ، نيويوركر، إسكواير، ناشيونال جيوجرافيك، ورولينغ ستون.

وقالت الشركة إن صحيفتي لوس أنجيليس تايمز ووول ستريت جورنال ستكونان ضمن المنصة.

وأضافت أنها لن تتتبّع ما يقرأه المستخدمون ولن تسمح بذلك للمعلنين.

وستتكلف خدمة أبل نيوز بلس 9.99 دولار (7.50 استرليني) شهريا، وهي متاحة فورا في الولايات المتحدة وكندا، وستصل أوروبا في وقت لاحق من العام الجاري.

وبخلاف تي في بلس، لن تُتاح منصة الأخبار إلا على أجهزة أبل.

الألعاب

مصدر الصورة APPLE Image caption أبل أركيد ستوفر 100 لعبة ليست متاحة في أي مكان آخر.

ستقدم منصة الألعاب الجديدة، Apple Arcade، أكثر من 100 لعبة حصرية من متجر التطبيقات وستكون قابلة للعب دون الحاجة إلى الدخول على الإنترنت، بخلاف منصات اللعب المعلن عنها حديثا عبر غوغل.

وستكون منصة الألعاب الجديدة متاحة في 150 دولة حول العالم في الخريف المقبل، لكن لم يُكشف عن أسعار الاشتراك.

وفي 2018، قدّرت شركة IHS Markit قيمة السوق العالمية للألعاب على نظام تشغيل أبل (آي أو إس) عند 33.5 مليار دولار.

وقال بييرز هاردينغ-رولز، مدير أبحاث الألعاب لدى IHS Markit، إن ثمة مساحة شاغرة في السوق لمنصة كـ Apple Arcade غير المموَلة عبر مشتريات من داخل التطبيق أو عبر إعلانات.

وأضاف بييرز: "قرار أبل تعزيز سلسلة قيمة الألعاب بخدمة جديدة ودعم تنمية الألعاب الحصرية على منصتها Apple Arcade يعتبر بمثابة تصعيد مهم لالتزام الشركة تجاه سوق الألعاب".

وتابع: "تنضم أبل إلى شركات تقنية أخرى كميكروسوفت وفيسبوك وغوغل وأمازون وغيرها في الاستثمار المباشر في محتوى الألعاب والخدمات".

وتعطي أبل دفعة قوية للعديد من الأسواق التي باتت لاعبا مؤثرا فيها بفضل ضخامة حجمها وحده.

واستغرق عمل خدمة تلفزيون أبل وقتا طويلا، واستعانت أبل بحشد ضخم من كبار النجوم، كالمتوقع.

وسيتمثل الاختبار الأكبر في مدى ما ستثبته تلك الأفكار من إبداعية - ويُعزى جانب كبير من نجاح نتفليكس إلى الكشف عن مواهب جديدة، وليس إنفاق الأموال على أسماء شهيرة بالفعل.

ولا يمثل التلفزيون إلا جانبا صغيرا مما تسعى إليه أبل؛ فهي تريد (وتحتاج إلى) تحويل أجهزتها إلى بوابة يمكن عمل كل شيء من خلالها، سواء كان ذلك مشاهدة تلفزيون وأفلام، والقيام بألعاب، وقراءة أخبار ... والمزيد من الأشياء التي سيكشف عنها المستقبل القريب.