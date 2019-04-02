سم عنكبوت خطير "قد يحد من أضرار السكتة الدماغية"

مصدر الصورة Science Photo Library Image caption العنكبوت ذو الشبكة القمعية يوجد في جزيرة فريرز الأسترالية

اكتشف علماء أستراليون أن سم عنكبوت خطير ربما يساعد في علاج مرضى السكتة الدماغية.

ووجد العلماء المتخصصون في الكيمياء الحيوية أن هذا السم يعطي فرصا أفضل للبقاء على قيد الحياة.

ويقول العلماء إن سم العنكبوت ذي الشبكة القمعية، وهو من العناكب القاتلة يوجد في جزيرة فريرز الأسترالية، يحتوي على جزيء يساعد في وقف تأثير السكتة الدماغية على المخ.

وبحسب الاستاذ الجامعي غلين كينغ، وهو من جامعة كوينزلاند، فإن العقار الجديد يمكن أن يستخدمه المسعفون بسهولة خلال دقائق لحماية الدماغ.

وفي الوقت الحالي، لا يمكن البدء في علاج السكتة الدماغية بشكل فعال إلا بعد وصول المريض إلى المستشفى.

وتعد السكتة الدماغية ثالث أبرز أسباب الوفاة في أستراليا.