مصدر الصورة AFP

عندما أسس توموهيرو أوهنو شركته الخاصة، لم يكن يتوقع أن تحقق مثل هذا الصعود الصاروخي في سوق الأسهم في بورصة طوكيو، الذي جعله مليارديرا في غضون نحو شهرين.

فعندما طرحت أسهم شركة كودان التي أسسها في البورصة في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، تضاعفت قيمتها أكثر من ست مرات في نهاية شهر فبراير/شباط لتصل قيمتها إلى أكثر من 800 مليون دولار أمريكي.

وتواصل صعود أسهم الشركة، التي يقع مقرها في بريطانيا، لتصل قيمتها الآن في السوق إلى نحو 1.3 مليار دولار.

ويمتلك أوهنو، المعروف باسم "تومو" أيضاً، أكثر من نصف أسهم الشركة ما يجعل قيمة ثروته الحالية التقديرية نحو 700 مليون دولار، بحسب قائمة مؤسسة بلومبرغ للمليارديرات في العالم.

بيد أن تومو وصف في حديث مع موقع بلومبرغ من طوكيو، هذا التصاعد المطرد في قيمة أسهم شركته بأنه "تصاعد مضحك. ولا يعني شيئا بالنسبة لنا. فنحن لا نهدف إلى زيادة قيمة (الشركة) في السوق، ولن يؤثر علينا فعلياً".

ويشدد على أن ما يشغله بالفعل هو تطوير برامجيات الواقع المعزز (Augmented Reality) لتؤدي أغراض مختلفة عن السائد.

وتقنية "الواقع المعزز" تعتمد على إسقاط صور الأجسام والمعلومات في بيئة المستخدم الحقيقة وليس في بيئة افتراضية كتلك المعتمدة في ما يعرف بتقنية الواقع الافتراضي.

عين الكومبيوتر

مصدر الصورة Thinkstock Image caption تركز حلم تومو على تطوير برامجيات تمكن الكومبيوتر من النظر بطريقة تماثل العين البشرية

ومنذ تخرجه من الجامعة في اليابان، حرص تومو على أن لا ينخرط في العمل في بيئة الشركات اليابانية التقليدية، بل حمل معه حلم تطوير برمجيات تمكن الكومبيوتر من النظر بطريقة تماثل العين البشرية، مستخدما ما يسميه "خوارزميات (لوغارتمات) رؤية الكومبيوتر"، وقد أنشا شركته الخاصة المكرسة لهذا الحلم.

وفي الوقت الذي ينشغل الكثيرون في العالم باستخدام تقنية الواقع المعزز في ألعاب الكومبيوتر والفيديو، كما هي الحال مع لعبة بوكيمون غو، (التي انتشرت بشكل كبير في ألعاب الهاتف النقال، حيث تظهر شخصيات اللعبة الكرتونية تبدو للمستخدمين وكأنها أمامهم في الواقع الطبيعي المحيط بهم وليس على شاشة الهاتف فقط)، يرى أوهنو أن أفق هذه التقنية أبعد بكثير من ذلك، مضيفاً "ليس لدي شيء ضد بوكيمون غو، ولكن في النهاية تظهر لنا بيكاتشو (واحدة من شخصيات اللعبة) في زاوية الغرفة".

وتحاول شركة كودان تطوير هذه التقنية لاستخدامات مختلفة، فهي تطور برمجيات تمكن الكومبيوترات من إدراك أشياء الواقع الفعلي مجسدة بأبعاد ثلاثية. وتستخدم هذه البرامجيات في كل شيء من سياقة السيارات بدون سائق إلى الطائرات من دون طيار، حتى المكانس الكهربائية. فهي تعمل مع تقنيات أخرى كالذكاء الاصطناعي لتعزيز بناء تجربة تفاعلية مستقلة.

يقول أوهنو في المقابلة نفسها إن "الذكاء الاصطناعي هو الدماغ ونحن العينان، والعينان والدماغ يحتاجان للعمل معا".

تغيير الاستراتيجية

بدأ أوهنو، البالغ من العمر 49 عاما، حياته المهنية مستشاراً إدارياً قبل أن ينتقل للعمل في مجال الشركات الناشئة في انكلترا ويؤسس شركته الخاصة في مجال بيع وشراء إجازات ألعاب الكومبيوتر.

مصدر الصورة Thinkstock Image caption تعمل الشركة على تطوير برامجيات تمكن الكومبيوترات من إدراك أشياء الواقع الفعلي مجسدة بأبعاد ثلاثية

وقد أعلنت شركة كودان مؤخرا شراكة مع شركة سينوبسس في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، كي تُستخدم التقنيات التي تُطورها في منتجات هذه الشركة، التي تغطي مختلف القطاعات من الهواتف النقالة إلى السيارات.

لقد ركز أوهنو عمل شركته في البداية على استخدام تقنيات الواقع المعزز في التسويق، بيد أن نزول عدد من الشركات الكبرى للتنافس في هذا المجال دفعه إلى تغيير استراتيجيته للتركيز على مد علاقات تجارية مع المنافسين له في هذا المجال وتحويلهم إلى زبائن لمنتجاته بدلا من التنافس معهم.

وشملت الاستراتيجية الجديدة تحويل عمل الشركة من تطوير تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى انتاج التقنيات والبرامجيات التي تستخدم في هذه التطبيقات، لتصبح شركته في النهاية مجهزا للخوازميات للشركات الأخرى، وتحول المنافسين سابقا الى زبائن يشترون من شركته هذه التقنيات.

وعلى الرغم من هذا النجاح الكبير ما زالت شركة كودان في مقرها في بناية صغيرة كانت كنيسة سابقا في مدينة بريستول البريطانية، حيث يقع مختبر الشركة الرئيسي الذي يعمل فيه عدد قليل من الموظفين لا يتجاوز العشرين شخصاً، يحمل العديد منهم شهادة الدكتوراة من مختبر المعلوماتية في جامعة بريستول.