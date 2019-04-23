كسور بشاشة هاتف سامسونغ "غالاكسي فولد" تؤخر الإعلان عنه

Image caption كان من المفترض الإعلان عن جالاكسي فولد يوم 26 أبريل الجاري

أجلت شركة سامسونغ الإعلان عن هاتفها الذكي القابل للطي بعد أيام من تصريحات لعدد من مختبري الجهاز بأن شاشته كسرت خلال فترة الاختبار.

وقالت الشركة إنها ستؤجل طرح هاتف "غالاكسي فولد" حتى يتم "تقييم هذه الملاحظات بشكل كامل و إجراء اختبارات داخلية إضافية".

وقد فوجىء العديد من مختبري الهاتف، مطلع إبريل/ نيسان الجاري، بكسور في الشاشة القابلة للطي بعد أيام من استعماله.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، فإن شركة سامسونغ تشك في أن سبب الكسر يرجع إلى مفصل شاشة الهاتف.

وأضافت الشركة أنها وجدت "مادة" داخل إحدى الهواتف المطروحة للاختبار يشك في أنها أثرت على أداء الهاتف.

كما أجلت شركة سامسونغ احتفالات إطلاق الهاتف التي كان من المقرر إجراؤها خلال هذا الأسبوع في هونغ كونغ وشانغهاي.

ويذكر أن شركة سامسونغ كانت تعتزم طرح هاتف "غالاكسي فولد" في أسواق الولايات المتحدة يوم 26 أبريل/ نيسان الجاري، وفي المملكة المتحدة يوم الثالث من مايو/ أيار المقبل.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية إنها تحقق في أسباب كسور شاشة هاتف "غالاكسي فولد" المطروح للاختبار.

وتطور الشركات الصينية، المنافسة لسامسونغ، مثل هاواوي وتشاومي هواتف ذكية قابلة للطي، لكن أي من الشركتين لم تحدد موعدا لطرح هذه الهواتف.