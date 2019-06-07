ناسا تعتزم فتح محطة الفضاء الدولية للسياح في عام 2020

مصدر الصورة NASA Image caption يمكن لرواد الفضاء من القطاع الخاص السفر إلى المحطة الدولية

ستسمح وكالة الفضاء الأمريكية ناسا للسياح بزيارة محطة الفضاء الدولية بداية من من عام 2020، وبسعر 35 ألف دولار لليلة الواحدة.

وقالت ناسا إنها ستفتح المحطة التي تدور حول الأرض للسياحة والنشاطات التجارية الأخرى.

وكشف نائب مدير الوكالة، روبن غيتنز، إن الوكالة ستنظم رحلتين فضائيتين قصيرتين بتمويل خاص في العام.

وقال المدير المالي للمحطة، جيف ديويت، في نيويورك: "ناسا ستفتح أبوابها للأنشطة التجارية والتسويق، وهو مجال لم نقتحمه من قبل".

وأعلنت ناسا أنها ستسمح لرواد الفضاء من القطاع الخاص بالسفر إلى المحطة الدولية لمدة 30 يوما على متن مركبات فضائية أمريكية.

وقالت إنها ستكلف شركة تجارية خاصة بتحديد تشكلية طاقم رواد الفضاء والتحقق من جاهزيتهم الصحية وتدريبهم.

وأعلنت الوكالة في الفترة الأخيرة إنها تعتزم العودة إلى القمر بحلول عام 2024 وأنها ستأخذ أول امرأة، وأول شخص إلى هناك منذ عقود.