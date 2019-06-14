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أرجأت شركة هواوي إطلاق هاتفها الذكي الجديد القابل للطي المعروف بـ "مايت إكس" إلى سبتمبر/ أيلول المقبل بعد أن كان من المقرر إطلاقه هذا الصيف.

وقالت الشركة الصينية العملاقة إنها أجلت طرح هذا الإصدار في الأسواق من أجل إجراء المزيد من الاختبارات عقب تقارير عن عيوب في شاشة هاتف سامسونج غالاكسي فولد القابل للطي.

وكشفت الشركتان النقاب عن الهواتف القابلة للطي في فبراير/ شباط الماضي، لكن هواوي أكدت أنها تريد أن تكون أكثر "حرصا".

في المقابل، لم تحدد شركة سامسونغ لتكنولوجيا الاتصالات موعدا لإطلاق الإصدار القابل للطي من هواتفها الذكية.

لكن هواوي أكدت لبي بي سي إن إصدارها القابل للطي من الهواتف الذكية يتوقع أن يُطرح في الأسواق في سبتمبر/ أيلول المقبل، وهي النسخة التي تحمل اسم مايت إكس.

وأضافت الشركة: "لا نريد أن نطرح هاتفا يدمر سمعتنا".

وقال بن وود، من شركة سي سي إس إنسايت: "كنا دائما نتوقع أن يطرح مايت إكس بعد سامسونغ غالاكسي فولد، لكن المشكلات التي واجهت الشركة الكورية للهواتف منحت هواوي متنفسا".

وأضاف: "ولا شك أن هواوي سوف تتعلم أخطاء سامسونغ - وفي ضوء المزيد من المراجعة والفحص لطراز مايت إكس - من الأفضل لهواوي أن تتأكد من تغطية كافة الاحتمالات".

مصدر الصورة Getty Images Image caption قد يصدر الهاتف الذكي القابل للطي من هواوي قبل الإصدارالمشابه من سامسونغ

كما ألغت هواوي إطلاق جهاز كمبيوتر (لابتوب) هذا الأسبوع بسبب إدراجها في قائمة سوداء تجارية أمريكية.

وتواجه الشركة الصينية العملاقة في قطاع تكنولوجيا الاتصالات اتهامات بالاحتيال المصرفي للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، وتعطيل العدالة، وغيرها من الاتهامات التي تتضمن انتهاكات أخرى، لكن هواوي تنفي التورط في أية مخالفات.