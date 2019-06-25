أمور مهمة للحفاظ على النظافة العامة في منزلك

مصدر الصورة Getty Images Image caption يجب تنظيف الأسطح بعد التعامل مع أطعمة نيئة كاللحوم

يقول تقرير للجمعية الملكية للصحة العامة إن علينا أن نركز على منع الميكروبات الضارة من الانتشار في منازلنا، بدلا من التركيز على تنظيف النقاط التي تبدو "متسخة".

ويضيف التقرير أن غسل اليدين والملابس والأسطح في الوقت المناسب هو مفتاح النظافة الجيدة، لكن شخصا من بين كل أربعة أشخاص يعتقد أن هذا ليس مهما.

وإذا فعلنا ذلك كما يجب فسوف نقلل من نقل العدوى، ونحد من مقاومة المضادات الحيوية.

وليس هناك شيء اسمه "إفراط في النظافة"، بحسب التقرير.

ويقول التقرير إن هناك خلطا في أذهان العامة بشأن الاختلاف بين الأوساخ، والجراثيم، والنظافة، وقواعد الصحة العامة.

ويعتقد 23 في المئة، من بين 2000 شخص شاركوا في مسح إحصائي، أن الأطفال يجب تعريضهم للجراثيم المضرة لبناء أنظمة المناعة لديهم.

لكن الخبراء الذين شاركوا في التقرير يقولون إن هذا "اعتقاد خاطئ" قد يؤدي إلى تعريض الأطفال إلى بعض أنواع العدوى الخطيرة.

ويضيف الخبراء أن على الناس، بدلا من ذلك، التركيز على تنظيف أماكن معينة في أوقات معينة، حتى وإن بدت نظيفة، لوقف انتشار الميكروبات "السيئة".

ما هي الأمور المهمة في عملية النظافة؟

أماكن إعداد الطعام والتعامل معه

الأكل بالأصابع

بعد استخدام المرحاض

وقت السعال أو العطس أو تنظيف الأنف

التعامل مع الملابس "الوسخة" وغسيلها

الاعتناء بالحيوانات الأليفة

التعامل مع النفايات وإخراجها من البيت

الاعتناء بأحد أفراد الأسرة المصابين بعدوى

ومن الأمور الحيوية تنظيف أسطح المطبخ، وألواح فرم المواد الغذائية وتقطيعها، خاصة بعد إعداد الأطعمة النيئة، مثل اللحوم والدجاج، أو قبل إعداد أطعمة، من قبيل الساندويتشات، والوجبات السريعة.

ويوصى بتنظيف فوط الصحون وفراشي غسلها، خاصة بعد استخدامها في تنظيف أسطح ملوثة.

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وقد تبدو الأرضيات وقطع الأثاث متسخة أحيانا، لكنها في الأغلب تحتوي على ميكروبات ليست خطيرة على الصحة.

كيف يزيل التنظيف البكتريا؟

غسل الأسطح والأدوات بالماء الدافئ والصابون يزيل البكتريا، ويسمح بالتخلص منها في البالوعات.

ولكن قتل البكتريا تماما، يقتضي درجة حرارة 70 درجة مئوية، وبعض الوقت لعمل ذلك، بحسب ما تقوله وكالة الحفاظ على مستويات الطعام.

ما المواد التي يجب استخدامها؟

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تنضوي تلك المواد تحت ثلاث مجموعات:

مواد منظفة - لتنظيف الأسطح وإزالة الدهون، لكنها لا تقتل البكتريا

مواد مطهرة - تقتل البكتريا، لكنها ليست فعالة مع الأسطح المغطاة بالدهون، أو الأوساخ المرئية.

مواد معقمة - تستخدم للتنظيف والتعقيم.

وينبغي قراءة التعليمات بعناية، بحسب ما يقوله الخبراء.

وينصح الخبراء باستخدام الورق بدلا من قطع القماش في التنظيف، وبذلك نحافظ على عدم تلوث فوط المطبخ.