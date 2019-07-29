مصدر الصورة EPic games Image caption الصبي الأمريكي الفائز "كايل غيرسدوف".

فاز صبي أمريكي بمبلغ قياسي بلغ ثلاثة ملايين دولار، بعد أن أصبح بطل العالم في لعبة فورتنايت الإلكترونية.

ويعد مجموع جوائز اللعبة الأكبر في تاريخ الألعاب الإلكترونية، حيث تشارك الفائزون في جوائز بلغت قيمتها 30 مليون دولار.

وربح الصبي "كايل غيرسدوف"، البالغ من العمر 16 عاما، بطولة المباريات الفردية للمسابقة، التي أقيمت في ستاد "آرثر آش" بمدينة نيويورك، والذي يستضيف بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس.

وكان الصبي البريطاني، جادين أشمان، قد فاز بنحو مليون جنيه إسترليني، إثر حصوله على المركز الثاني في المباريات الثنائية.

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ووقف غيرسدوف، المعروف على الانترنت باسم بوغا، ضاحكا وهازا رأسة تحية للحشد الذي نهض لحظة إعلان اسمه فائزا بالمسابقة.

وقال غيرسدوف لبي بي سي، بعد إعلان فوزه، إنه يريد ادخار معظم مبلغ الجائزة. وأضاف: "كل ما أريده هو مكتب جديد وربما مكتب لكأسي".

واعتبر هذا الحدث لحظة فارقة في سوق الرياضة الإلكترونية العالمية، والتي ستتجاوز إيراداتها للمرة الأولى المليار دولار خلال العام الجاري 2019 وفق تقديرات محللين.

ومع ذلك، فإن رقمها القياسي لأكبر مجموع جوائز من المقرر أن يتم تجاوزه، عبر مسابقة آخرى تدعى ( الدولي) " lThe Internationa" تقام في أغسطس/ آب المقبل.

وشهدت نهائيات لعبة فورتنايت 100 لاعب يتقاتلون، على شاشات كمبيوتر عملاقة.

وحاول نحو 40 مليون لاعب التأهل للبطولة، على مدار 10 أسابيع من المنافسات على الإنترنت، لكن 100 فقط هم الذين حصلوا على فرصة للتنافس في نهائيات البطولة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption هناك ما يقدر بنحو 32.4 مليون لاعب في بريطانيا.

وتُمثَّل في البطولة أكثر من 30 دولة، بمشاركة 70 لاعبا من الولايات المتحدة، و 14 من فرنسا و 11 من بريطانيا.

وتقوم لعبة فورتنايت على مشاركة 100 لاعب، يوضعون على جزيرة حيث يتعين عليهم العثور على الأسلحة، وبناء التحصينات والقضاء على بعضهم البعض، حتى يتربع لاعب واحد على القمة.

وهناك نحو 200 مليون لاعب مسجل في اللعبة، في جميع أنحاء العالم، وهي مجانية للتنزيل، لكن يمكن للاعبين إنفاق الأموال على عمليات الشراء داخل اللعبة.

ويمكن للاعبين اللعب بمفردهم، أو كجزء من فريق مكون من 4 أشخاص، أو فريق مكون من 20 عضوا، سواء مع أصدقاء أو أشخاص لا يعرفونهم.

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وفي الشهر الماضي، استجوب نواب بالبرلمان البريطاني شركة"إيبيك غيمز" المطورة للعبة، حول ما إذا كانت فعلت ما يكفي للتحقق من عمر اللاعبين، أو لتشجيع المستخدمين على أخذ فترات للراحة، بعد فترات طويلة من اللعب.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، دعا الأمير هاري، دوق ساسكس، إلى حظر فورتنايت، قائلًا إن اللعبة "طورت بغرض إدمانها".

وعلق المستشار القانوني للشركة، كانون بينس، أمام النواب قائلا إن موظفي شركة إيبك غيمز "فوجئوا" بتعليقات الأمير هاري.