فيسبوك يؤكد تسرّب أرقام هواتف ملايين المستخدمين

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اعترفت إدارة شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي بوجود قائمة تضم أرقام الهواتف المرتبطة بحسابات نحو 200 مليون مستخدم على شبكة الإنترنت دون حماية.

وأكدت الشركة أنها تجري تحقيقا دقيقا لمعرفة المسؤول عن تجميع هذه الكمية من أرقام هواتف العملاء والمشتركين وأسماء المستخدمين المرتبطة بها وتركها دون حماية على الإنترنت.

وتضمنت هذه القائمة أرقام هواتف أكثر من 18 مليون مشترك في فيسبوك في بريطانيا وحدها.

وأعلنت شرطة المعلومات البريطانية أنها أخطرت نظيرتها الأيرلندية التي تضطلع بمهمة الرقابة علىأنشطة فيسبوك في الاتحاد الأوروبي.

وتم اكتشاف القائمة على أحد الخوادم على شبكة الإنترنت دون أن تكون محمية بأي نوع من كلمات السر وهو ما يعزز الافتراض بأنها لم تترك بهذا الشكل من قبل فيسبوك.

وتم حذف القائمة من الخادم بعدما أبلغ موقع (تك كرانش) الشركة التي تقوم بتشغيله.

وفي أبريل/ نيسان من العام الماضي ألغى فيسبوك خاصية كانت تتيح للمستخدمين البحث عن المشتركين الآخرين عبر استخدام رقم الهاتف.

وكانت الشركة أوضحت وقتها أن فيروسا اخترق الموقع واستُخدم لطباعة ملايين من أرقام الهواتف للبحث عن أسماء أصحابها.

وأوضح فيسبوك أن الفيروس كان قيد الاستخدام عبر سنوات لجمع أرقام هواتف المستخدمين وبياناتهم الشخصية وأنه ينبغي على أي مستخدم لم يغير إعدادات حسابه بعد إضافة رقم هاتفه افتراض أن رقم هاتفه قد تم تسريبه.

ويعتقد البعض أن هذه القائمة التي أبلغ عنها موقع تك كرانش ربما تم جمعها باستخدام هذا الفيروس في وقت سابق.