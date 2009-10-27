استراليا: تحذير من ارتفاع مستويات البحر

Image caption يسكن حوالي 80 في المئة من الاستراليين على السواحل

حذر تقرير من أن سكان المناطق الساحلية في استراليا ربما يضطرون لمغادرة منازلهم بسبب ارتفاع مستويات البحر.

وحث التقرير، الذي أصدرته اللجنة البرلمانية الاسترالية بعد 18 شهرا من الدراسات، على اتخاذ اجراء عاجل بهذا الشأن.

ويسكن حوالي 80 في المئة من الاستراليين في المناطق الساحلية، لكن التقرير يقترح إصدار قانون يمنع إنشاء المزيد من المجمعات السكنية في تلك المناطق.

ودعا التقرير السلطات الاسترالية إلى التفكير في وسيلة تحول دون اقتطاع المزيد من الأراضي أو انشاء مناطق سكنية جديدة.

ويقول التقرير إن عقارات بقيمة 150 مليار دولار استرالي (137 مليار جنيه استرليني) مهددة بسبب مستويات البحر المتزايدة والعواصف التي تشهدها المنطقة.

ويحتوي التقرير على ما يقرب حوالي 50 توصية تشتمل على خطة لحماية السواحل وتعاون أكبر بين السلطات المختلفة.

ولم يوصي التقرير بارغام السكان على مغادرة المناطق الساحلية، لكنه اقترح تكوين لجنة مستقلة لتحديد ما إذا كانت الحكومة قادرة وهل يجب عليها فعل ذلك.

وتقع المدن الاسترالية الرئيسية كلها على السواحل إضافة إلى ستة ملايين شخص يسكنون خارج التجمعات السكنية الرئيسية حسبما ذكر التقرير.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن مستويات مياه البحر قد ترتفع بحوالي 80 سم (31 بوصة) بحلول عام 2100.