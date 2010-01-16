تخفيضات ناسا: سعر مكوك الفضاء بـ 28.8 مليون دولار فقط!

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن إجراء تخفيضات كبيرة على أسعار مكوكاتها الفضائية، إذ تطرح المكوك الواحد للبيع لقاء مبلغ قدره 28.8 مليون دولار أمريكي فقط.

Image caption قالت الوكالة إنها ستبيع سفنها الفضائية حالما تتقاعد وتتوقف عن إطلاقها إلى الفضاء

وقد اعتُبرت هذه التنزيلات بمثابة "الصفقة الكبيرة في زمن الركود الاقتصادي"، إذ كانت الوكالة قد أعلنت في وقت سابق أنها تعتزم بيع سفن الفضاء لديها، والتي تعود لفترة سبعينيات القرن الماضي، بمبلغ 42 مليون دولار لكل منها.

وقالت الوكالة إنها ستبيع سفنها الفضائية حالما تتقاعد وتتوقف عن إطلاقها إلى الفضاء خلال وقت لاحق من العام الحالي.

يُشار إلى أنه حالما وجَّهت ناسا الدعوة للمتاحف والمدارس وغيرها من الجهات والمؤسسات المعنية لشراء مكوكاتها خلال شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2008، تلقت حوالي 20 عرضا لشراء تلك السفن عند تقاعدها.

توقع الإقبال

نحن واثقون من أننا سنجد من يشتريها (أي مكوكات الفضاء) مايك كوري، المتحدث باسم ناسا

وقد توقع مايك كوري، المتحدث باسم ناسا، أن يزداد الإقبال على شراء مكوكات الوكالة تلك، وخصوصا بعد الإعلان على إجراء مثل هذه التخفيضات الكبيرة على أسعارها.

وقال كوري في تصريحات أدلى بها يوم أمس الجمعة: "نحن واثقون من أننا سنجد من يشتريها (أي مكوكات الفضاء)."

وكانت ناسا قد وعدت المتحف الفضائي الجوي التابع لمعهد سميثسونيان بتمكينه من الحصول على المكوك "ديسكفري"، إلا أن المكوكين "أتلانتس" و"أنديفور" لا يزالان معروضين للبيع.

Image caption عملية بيع مكوكات ناسا تأتي ختاما لرحلة طويلة من المغامرات والاكتشافات الفضائية

كما أنه من المتوقع أن يُطرح للبيع أيضا المكوك "إنتربرايز"، وهو نموذج عن مكوك فضاء لم يتم إطلاقه أبدا إلى الفضاء، وهو موجود الآن في معهد سميثسونيان.

مواعيد التسليم

لكن كوري قال إن الوكالة لن تتخذ قرارا نهائيا بشأن مصير المكوكات قبل حلول فصل الصيف المقبل. وقد قدَّمت ناسا موعد تسليم المكوكات التي سيجري بيعها إلى أواخر عام 2011، بدل عام 2012.

ويعتمد المبلغ الجديد الذي تطلبه ناسا كسعر لمكوكاتها على الكلفة التقديرية لعملية نقل المكوك من مركز كينيدي للفضاء إلى أحد المطارات الأمريكية الرئيسية، ومن ثم عرضه داخل أحدى المباني المغلقة التي يتم التحكم بدرجات الحرارة وظروف الطقس فيه.

وقد تختلف هذه الكلفة، وفقا للموقع الجديد لمكان العرض.

موعد نهائي

Image caption اعتُبرت هذه التنزيلات بمثابة "الصفقة الكبيرة في زمن الركود الاقتصادي"

من جهة أخرى، قالت ناسا إنه سيكون بإمكان الزبائن الراغبين بشراء المكوكات التقدم بعروض لشرائها حتى تاريخ التاسع عشر من الشهر المقبل.

أما بالنسبة للمحركات الرئيسية للمكوكات، فتطرحها الوكالة الآن مجانا لمن يرغب بالحصول عليها، وذلك بعدما كانت قد طلبت سعرا أوليا يتراوح بين 400 و800 ألف دولار لقاء المحرك الواحد. إلا أنه لم يتقدم أحد لشراء تلك المحركات.

وهكذا، فإن تلك المحركات أضحت الآن متاحة أمام الجميع لاقتنائها، وذلك إلى جانب مجموعة أخرى من التحف والمقتنيات والأدوات المتعلقة بالمكوكات، وذلك لقاء تغطية كلفة نقلها ومعالجتها فقط.