تويوتا تبدأ حملة لاصلاح عطل في طراز بريوس

Image caption السيارات المعيبة بها عطل في مضخة التبريد

قالت شركة تويوتا اليابانية للسيارات إنها ستقوم باصلاح 650 الف سيارة من طراز بريوس في جميع أنحاء العالم بسبب عطل في مضخة التبريد.

يذكر أن العطل الذي لا يمثل خطرا على الامن والسلامة قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة وتوقفه.

كانت السيارات المشار اليها قد بيعت خلال الفترة ما بين 2004 و2007 . وقد تم بيع أكثر من نصفها في أمريكا الشمالية و 180 الفا في اليابان و70 الفا في أوروبا.

يذكر أن تويوتا هي أكبر شركة منتجة للسيارات في العالم. ويعد طراز بريوس من أكثرالسيارات التي تعمل بالكهرباء مبيعا في اليابان.

وعادة ما تعمد شركات السيارات الى حملات اصلاح، غير أن تويوتا تؤكد أن الحملة ليست لاستعادة السيارات. والمعروف أن استعادة السيارات تتم فقط عند اكتشاف عطل يهدد الامن والسلامة.

غير أن العطل يضع تويوتا مرة أخرى تحت الاضواء ولاسيما في ما يتعلق بمدى الاعتماد على سياراتها.

فمنذ نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي استردت تويوتا حوالي 14 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم من بينها 11 مليون في الولايات المتحدة.

وقالت تويوتا إنها ستتولى اعلام مالكي طراز بريوس بحملة الاصلاح في الولايات المتحدة في ديسمبر/ كانون أول.