مخاطر خافية للسمنة بسبب القياسات الخاطئة

Image caption هل نقيس السمنة بالطريقة الصحيحة؟

يقول الخبراء إن هناك تهوينا جسيما للمخاطر الصحية للسمنة بسبب الخطأ في الطريقة التي تقاس بها. فقد دأب الاطباء على التركيز دائما على الوزن باعتباره مؤشرا على السمنة، دون الأخذ في الاعتبار المدة التي ظل فيها الفرد سمينا.

ولكن آخر الأبحاث تشير إلى أن كل عقد من السنوات يقضيه الفرد وهو سمين يعني زيادة خطر الوفاة بنسبة الضعف.

وأكد الباحثون ضرورة التوصل إلى مقياس جديد لتلك المخاطر هو "سنوات السمنة".

ويتيح هذا المقياس وضع معايير كمية يمكن الاستناد إليها في تحديد المخاطر الصحية المرتبطة بالسمنة من خلال قياس معدل السمنة على مدى فترة زمنية معينة.

الدراسات الإحصائية تقول إن نسبة لا تقل عن 25 في المائة من عدد البالغين البريطانيين مصابون بالسمنة.

كما أن واحدا من كل عشرة أطفال بريطانيين دون سن الحادية عشرة يعتبر سمينا.

مشكلة متزايدة

وتقول الحكومة إنه في حال استمر معدل النمو السكاني عند مستوياته الحالية فإن نسبة 75 في المائة من السكان سيعانون من مضاعفات الوزن الزائد في غضون عشر أو خمس عشرة سنة من الآن.

ولكن الباحثين الآن يعتقدون أن هذه التقديرات ربما كانت خاطئة لإنها القياسات التي قامت عليها لم تأخذ في الإعتبار عنصر المدة الزمنية لظاهرة السمنة.

وأظهرت التجارب التي أجريت حديثا أن مدة السمنة لها تأثير مباشر على خطر الوفاة نتيجة لأعراض السمنة ، وذلك بمعزل عن العوامل الأخرى المرتبطة بظاهرة السمنة مثل العمر والوزن ودرجة تركز الدهون في الجسم.

وأشارت نتائج تلك التجارب إلى أن خطر الوفاة نتيجة للسمنة قد زاد بنسبة 7 في المائة نتيجة لكل عامين إضافيين عاشهما الفرد المصاب بالسمنة.

كما أن إصابة الشخص بالسمنة وهو بين سن الخامسة عشرة والخامسة والعشرين يعني زيادة خطر الوفاة بما يزيد عن الضعف بالمقارنة مع الشخص غير السمين ، وازداد خطر الوفاة بثلاثة أضعاف بالنسبة للأشخاص الذين يتجاوزون سن الخامسة والعشرين وهم مصابون بالسمنة منذ سنوات عمرهم الأولى.

ويؤكد الخبراء أن عنصر الزمن ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار عند تقييم الحالة الصحية للمرضى الذين يعانون من السمنة.

وقد اظهرت أحدث الدراسات في هذا المجال ان كل عشر سنوات يعيشها الفرد وهو سمين فإن ثقافة الإحساس بالمرض تتولد لديه بدرجة أكبر، كما تتضاعف احتمالات اصابته بأمراض القلب والسرطان.

وحذرت تلك الدراسات من ظاهرة جديدة هي ظهور السمنة في أعمار مبكرة لدى الاطفال مما يعني أن متوسط أعمارهم المتوقعة سيكون أقل من الأجيال السابقة.