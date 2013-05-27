قراصنة "الجيش السوري الالكتروني" يخترقون تطبيقات سكاي

Image caption كما اخترق المهاجمون أحد حسابات تويتر للشركة على نحو سمح بنشر رسائل تحث المستخدمين على رؤية برامج مشوهة

أزال موقع غوغل بلاي لتطبيقات الاندرويد العديد من التطبيقات التي يقدمها الموقع بعد استهدافه من خلال عملية اختراق منسقة نفذها ما يعرف بالجيش السوري الالكتروني.

جاء ذلك في اعقاب عملية اختراق شهدت ظهور شعارات الجيش السوري الالكتروني بدلا من شعارات ستة تطبيقات لاذاعات بريطانية.

كما اخترق المهاجمون أحد حسابات تويتر لغوغل على نحو سمح بنشر رسائل تحث المستخدمين على رؤية برامج مشوهة.

ويعتبر استهداف التطبيقات بهذه الطريقة استراتيجية جديدة للمجموعة، إذ كانت جهودهم السابقة تركز على استهداف حسابات مواقع التواصل الاجتماعية التي تستخدمها وسائل الاعلام والقادة السياسيون من الغرب ونشر ما قيل انه رسائل بريد اليكتروني مسربة وملفات اخرى من دول في الشرق الاوسط يعرفون باسم "اعداء سوريا".

وأفادت الصحف الاسرائيلية في تقريرها نهاية الاسبوع ان الجيش السوري الالكتروني اخفق في محاولة كانت تهدف الى تعطيل امدادات المياه في مدينة حيفا الساحلية.

تطبيقات مشوهة

يقول الجيش السوري الالكتروني على موقعه على الانترنت ان اعضائه يدعمون الرئيس السوري بشار الاسد، لكنهم ينفون العمل بناء على اوامر من حكومته.

وكان من بين ضحاياهم خلال الاسابيع الاخيرة هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) وصحف أمثال (ديلي تيلغراف) و(فاينانشيال تايمز) و(غارديان) و(إي اونلاين) و(ذا اونيون) و(سي بي اس نيوز) و(اسوشيتد بريس) و(الاذاعة الوطنية العامة) الامريكية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

كما انضمت الى القائمة يوم الجمعة (اي تي في) – أكبر قناة تجارية في بريطانيا – عندما تعرض حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لاختراق، واستخدم في نشر قصص اخبارية ملفقة.

كما تأثرت المواقع التابعة للشركة وهي (سكاي نيوز) و(سكاي سبورتس نيوز) و(سكاي سبورت فوتبول) و(سكاي واي فاي) و(سكاي+) و(سكاي جو).

وبالاضافة الى تغيير شعاراتها، تبدلت العبارة بـ "الجيش السوري الالكتروني هنا".

ونشر المخترقون رسالة على حساب فريق المساعدة لسكاي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر جاء فيها "جرى اختراق كل من تطبيقات اندرويد لسكاي+ و سكاي نيوز وجرى استبدالهما، برجاء ازالة التطبيق من على الجهاز" ، وجرى اضافة رابط يأخذ المستخدمين الى غوغل بلاي تبين البرامج المصابة.

وبحلول صباح الاثنين، لم تكن هذه الرسائل الخادعة قد ازيلت، كما نص حساب اخر لسكاي "نتيجة لاختراقات أمنية، حجبت تويتر حساب فريق المساعدة لسكاي وأصبحنا عاجزين حاليا على الحصول على تغريدة منه."

وقال متحدث باسم الشركة لبي بي سي إنه يعمل من اجل اعادة وضعية تطبيقاتها كما كانت عليه.

جاءت الحادثة بعد ايام من اعلان تويتر انها دفعت بعملية استوثاق من خطوتين للمساعدة في كبح المزيد من الهجمات.

ويتضمن الاجراء الامني ادخال المستخدمين شفرة امنية من ستة ارقام ترسل الى الهواتف المحمولة للمستخدمين بالاضافة الى كلمات مرور اثناء تسجيل الدخول الى الشبكة.

هجوم اسرائيل

ويتزامن الاجراء الاخير للجيش السوري الالكتروني مع مزاعم روجها أحد أبرز خبراء الدفاع الالكتروني في اسرائيل يفيد بان الجماعة سعت الى تخريب امدادات المياه في مدينة حيفا الساحلية واخفقت في مسعاها.

ونقلت صحيفة (جيروسالم بوست) عن يتسحاق بن يسرائيل، رئيس المجلس الوطني للبحوث والتطوير التابع لوزارة العلوم، قوله إن المخترقين كانوا يعتزمون تخريب اجهزة الكمبيوتر المسيطرة على البنية التحتية للمدينة الواقعة في شمال البلاد في وقت سابق هذا الشهر.

وقال ان الهجوم جاء ردا على الضربات الجوية الاسرائيلية على دمشق.

واضافت صحيفة (ذا تايمز اوف اسرائيل) أن عمدة المدينة ورئيس شركة المياه المحلية قالا انهم لم يعلما شيئا بالحادث قبل نهاية الاسبوع.

كما سبق ونشر الجيش السوري الالكتروني رسالة على تطبيق (باستبين Pastebin) يزعم نجاح اختراقه للاجهزة المركزية التي تستخدم في السيطرة على انظمة الادارة مدينة حيفا.