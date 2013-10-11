شركة فورد تنتج سيارة تتولى القيادة عند الحوادث

Image caption قال أحد المحللين إن المشروع خطوة في الطريق إلى "سيارة بلا سائق"

يجري اختبار سيارة تتحكم في عجلة القيادة عندما تستشعر امكانية حدوث تصادم في منشأة بحثية في ألمانيا.

وقالت شركة فورد إن "نظام تجنب العقبات" يحذر السائق من الخطر ثم يسيطر على السيارة إذا لم يتصرف السائق.

وقالت الشركة إنه تم تركيب المعدات في واحدة من السيارات ضمن مشروع يشمل شركات أخرى لتصنيع السيارات وشركات إمداد أخرى.

وقال أحد المحللين إن المشروع خطوة في الطريق إلى "سيارة بلا سائق".

ويمسح النظام نحو 200 من الطريق امام السيارة باستخدام ثلاثة رادارات وعدد من المجسات فوق الصوتية وكاميرا، تم تركيبها جميعا داخل السيارة.

ويوضح نظام آخر تم تركيبه في السيارة علامات انذار ويصدر صفارة تحذير. واذا تطلب الامر يستخدم النظام المكابح ويبحث عن منطقة فارغة في الطريق ويتولى قيادة السيارة لتجنب صدام.

Image caption تبنى التكنولوجيا الجديدة على خواص سلامة تقدمها فورد بالفعل

وقال بارب سمارتزيدش نائب رئيس قسم تطوير المنتج في وحدة فورد الاوروبية "تقود السيارة ثم يأتي احد المارة أو أي شيء امام السيارة. واذا لم تشعر السيارة أنك تتصرف بصورة مناسبة باستخدام المكابح او بالمناورة، فإنها ستتولى ذلك".

وتبنى التكنولوجيا الجديدة على خواص سلامة تقدمها فورد بالفعل.

وفي العام الماضي طرحت فورد نظام البقاء في الحارة ذاتها، وهو نظام يصدر ذبذبات اذا شعر ان السائق يخرج عن مسارة، ولكنه لا يتحكم في السيارة.

ومن شركات السيارات الاخرى المشاركة في المشروع بي أم دابليو وفيات ودايمار وفولفو وفولكس فاجن. وستتبادل الشركات بيانات الاختبارات لتطوير نظم خاصة بها.