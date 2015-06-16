سوني تبدأ حملة جمع تمويل على كيك ستارتر للعبة شينمو 3

مصدر الصورة SONY Image caption سوني جمعت أكثر من 400 ألف دولار لتطوير لعبة شينمو 3 بعد دقائق من إطلاق حملتها على موقع كيك ستارتر

كشفت شركة سوني عن حملة لجمع 2 مليون دولار على موقع كيك ستارتر، من أجل تمويل النسخة الجديدة من لعبة شينمو 3 Shenmue III.

وأطلقت سوني العد التنازلي لبدء حملة جمع الأموال خلال مؤتمر صحفي في معرض "إي 3".

وبعد دقائق من إعلان الشركة عن حملتها حصلت على تعهدات بأكثر من 400 ألف دولار للمشروع.

واعتبر الكثيرون أن حملة سوني بمثابة إعلان عن قرب إطلاق اللعبة الجديدة الحارس الأخير The Last Guardian، والتي طال انتظارها.

وحظيت النسخ الأولى من اللعبة، شينمو1 و2 بإقبال كبير من هواة ألعاب الفيديو، ودائما ما تظهر بين قوائم أفضل الألعاب.

وتحدث يو سوزوكي، مبتكر اللعبة بشركة سوني في المؤتمر الصحفي، مشيرا إلى أنه اختار التمويل الجماعي لمشروعه حتي يمنح عشاق اللألعاب الفرصة للمشاركة في جعلها حقيقة.

مصدر الصورة sony Image caption لعبة الحارس الأخير، أصبحت تقريبا جاهزة للإنطلاق، بعد أن ظلت قيد التطوير طوال 10 سنوات.

سقوط الكوكب

وشهد المؤتمر أيضا إلقاء الضوء على ألعاب أخرى ذات شعبية.

وكانت مفاجأة بالنسبة للكثيرين معرفة أن لعبة الحارس الأخير، أصبحت تقريبا جاهزة للإنطلاق، بعد أن ظلت قيد التطوير طوال 10 سنوات.

وعمل على هذا المشروع الفريق الذي عمل على لعبة ظل العملاق Shadow of the Colossus، التي حظيت بإشادة كبيرة، وينطوي على مغامرات صبي صغير ومخلوق عملاق هجين من طائر وقط، يسمى تريكو، الذي يجب أن يهرب من قلعة مهجورة وخطرة.

ويظهر مقطع من اللعبة الصبي والعملاق تريكو يعملان معا لحل الألغاز "بازل" وتخطي العقبات للخروج من القلعة.

واستحوذت سوني على اهتمام كبير أيضا من الحضور بعد إعلانها أن لعبة "فاينال فانتسي 7" Final Fantasy VII، التي أطلقتها عام 1997، سوف تكون متاحة لأول مرة على أجهزة البلايستيشن PlayStation 4.

وكان هناك أنباء أيضا عن زيادة دور القناص في لعبة "داستني" Destiny وستكون باسم "تاكين كنج" The Taken King، والتي تدور بين اللاعبين ضد عدو قوي جديد يسمى أوركس Oryx وتقدم هذه المرة مراحل جديدة، ومن المقرر أن يصدر يوم 15 سبتمبر/ أيلول.

مصدر الصورة SOLFAR STUDIOS Image caption المؤتمر الصحفي لشركات الألعاب يمعرض إي3 شهد إقبالا كبيرا من وسائل الإعلام والكشف عن العاب حديثة

كما كشفت شركة ميديا موليكول، البريطانية للألعاب والمشهورة بلعبتها "ليتل بيج بلانت" Little Big Planet، عن لعبتها الجديدة دريمز Dreams، والتي تسمح للاعبين بالتجمع معا لإنشاء لعبتهم لتصبح قصة تفاعلية بينهم.

كما شهد المؤتمر الصحفي أيضا ظهور شركة "هيلو جيمز" Hello Games والتي قالت إن لعبتها "نو مانز سكاى" No Man's Sky، سوف تسمح للاعبين باكتشاف أشياء جديدة والقتال من أجلها.

وأعطت الشركة إحساسا بحجم اللعبة من خلال إظهار قتال فضائي بين الفصائل المتناحرة، التي تم تعيينها على خريطة الكون، واستكشاف نظام لم يعرفه أحد من قبل والهبوط على الكوكب.

وكان هناك أيضا سلسلة من الألعاب الجديدة كليا ظهرت في المؤتمر الصحفي.

وستعود أيضا لعبة "أجنت 47" Agent 47 في الدفعة الجديدة من لعبة القاتل المأجور Hitman، والتي ستطلق في 8 ديسمبر/ كانون أول.

وانتهى المؤتمر الصحفي بعرض مدته ست دقائق من لعبة "أنشارتد 4": نهاية سارق Uncharted 4: A Thief's End، والتي يظهر فيها سارق الكنوز ناثان دريك يحاول الهروب في سيارة جيب ويقود عبر شوارع مدينة مزدحمة.