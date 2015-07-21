تسريب تطبيق "كورتانا" أندرويد قبل موعد طرحه رسميا

مصدر الصورة Reuters Image caption كان من المقرر أن يطرح التطبيق مع إصدار نظام تشغيل ويندوز 10

طرحت نسخة مسربة من تطبيق المساعد الصوتي الشخصي "كورتانا" لنظام تشغيل أندرويد على شبكة الانترنت قبل موعد طرحه الرسمي المقرر في 29 يوليو / تموز مع طرح مايكروسوفت نظام تشغيل ويندوز 10.

وقد طرحت نسخة مبكرة من تطبيق كورتانا على الإنترنت خلال عطلة نهاية الأسبوع وتبادلها المستخدمون على نطاق واسع.

وعلى الرغم من كونها نسخة تجريبية، فإن تقارير المستخدمين والاختبارات قالت إنها مماثلة للتطبيق الذي شوهد على هواتف ويندوز.

يذكر أن كورتانا صمم في الأساس للعمل مع نظام تشغيل ويندوز، لكن في وقت سابق هذا العام، قالت مايكروسوفت إنها تعتزم طرح الإصدار على نحو يتواءم مع الهواتف التي تعتمد على نظام تشغيل أندرويد الخاص بشركة غوغل ونظام تشغيل آي أو إس الخاص بشركة أبل.

وقال بيتر برايت، بموقع "أرس تيكنيكا" التكنولوجي بعد اختباره للتطبيق المسرب، إنه يعمل بدون أعطال على هواتف نيكسيس 5 التي تعمل مع نظام تشغيل أندرويد 5.1 .

مزايا مفقودة

وقال برايت إن كورتانا يتيح معلومات بشأن حالة الطقس وحركة المرور وأماكن الطعام إلى جانب تذكرة بالمواعيد المحددة. كما يمكنه كتابة نصوص صوتية بطريقة حرفية في شكل رسائل بريد الكتروني ورسائل نصية.

ويمكن تفعيل كورتانا على أجهزة الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل ويندوز من خلال النداء عليه بـ"كورتانا"، إذ يمكن للتطبيق أن ينصت فورا لمثل هذه النداءات.

لكن يتعين على مستخدمي أندرويد وآبل تفعيل التطبيق إذا كانوا يريدون استخدامه، وذلك بعد الإجابة عن أسئلة يطرحها كورتانا من خلال الكتابة النصية أو الصوت.

وقال برايت إن كورتانا في نظام أندرويد يفتقد بعض المزايا الموجودة في ويندوز، فعلى سبيل المثال لا يمكنه الاستماع للموسيقى أو قراءة رسائل البريد الإلكتروني لأرقام رحلات الطيران أو معلومات استلام طرود بريدية، كما يفتقد بعض وظائف الخصوصية التي تمنع اختراق حياة المستخدمين أثناء الانشغال أو النوم.

وقالت مايكروسوفت إنها ترغب في أن يعمل التطبيق على الكثير من الأجهزة المختلفة لإتاحة تجربة مشتركة بين المستخدمين بغض النظر عن مكان استخدامه.

وكانت الشركة قد طرحت برنامجا تجريبيا للمستخدمين في الولايات المتحدة ممن لديهم حسابات شخصية على "ويندوز انسايدر" لتجربة التطبيق قبل طرحه رسميا الأسبوع المقبل.

وقال برايت إنه ليس من المعروف حاليا ما إذا كان المستخدمون سيتمسكون به على نظام تشغيل أندرويد، فعلى سبيل المثال فإن تطبيق غوغل "أفضل من حيث التكامل والقدرة".