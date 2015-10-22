دراسة: التماسيح تنام بعين مفتوحة

مصدر الصورة AP Image caption عند النوم يغفو نصف دماغ التمساح بينما يظل النصف الآخر منتبها.

اكتشف علماء حيوان في أستراليا أن التماسيح يمكنها النوم مع بقاء أحد عينيها مفتوحة.

وتشير الدراسة إلى أنه عند نوم التماسيح يغفو نصف الدماغ بينما يظل النصف الآخر منتبها.

ولفت العلماء القائمون عليها إلى أن النوم بعين مفتوحة منتشر بصورة لافتة بين معظم الطيور وبعض الدلافين وحيوان الفظ.

ونشرت نتائج هذه الدراسة في دورية "Journal of Experimental Biology".

وجرت الدراسة داخل جامعة لا تروب في ملبورن، جنوبي أستراليا.

وكانت الدراسة قد جرت في حوض أسماك مزود بكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء لمراقبة التماسيح ليل نهار.

ولوحظ أنه عندما تغفو التماسيح في وجود أي شخص، فإن العين المفتوحة تظل تتابع هذا الشخص، وهو ما يعني أنها تظل نشطة لرصد أي تهديد لها.

ويقول الدكتور جون ليسكو، المشرف على الدراسة، إنه على ضوء ذلك فإن نمط نومنا بات هو النمط "غير المألوف".