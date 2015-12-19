ارتفاع حاد في الوفيات بسبب جرعات زائدة للمسكنات في الولايات المتحدة

مصدر الصورة AP Image caption يلجأ المدمنون إلى تعاطي الهيروين عندما يتعذر الحصول على المسكنات المشتقة من الأفيون

قال مسؤولون أمريكيون إن هناك ارتفاعا حادا في حالات الوفاة جراء تناول جرعات زائدة من الأدوية المسكنة في الولايات المتحدة.

وسُجلت أكثر من 47 ألف حالة وفاة في عام 2014 فقط بسبب تناول جرعات زائدة من المسكنات.

وأظهر تقرير صادر عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية ومنها، وهي هيئة حكومية أمريكية، أن نسبة الوفيات بسبب جرعات الأدوية زادت بنسبة 7 في المئة عن الماضي.

وأرجعت الوكالة الحكومية ارتفاع نسبة الوفيات إلى الزيادة السريعة في سوء استخدام المسكنات المشتقة من الأفيون مثل الاوكسيكودون والهيدروكودون.

وأشارت الوكالة إلى أن 61 في المئة من الوفيات مرتبطة باستخدام أدوية مشتقة من الأفيون وتعاطي الهيروين.

ويلجأ عدد كبير من متعاطي المسكنات بشكل مفرط إلى مخدر الهيروين إذا تعذر الحصول على المسكنات بإذن الطبيب.

وقال التقرير الحكومي إن "الولايات المتحدة تمر بوباء وفيات جراء تسمم دوائي".

ووفقا للتقرير، زادت حالات الوفيات بسبب الجرعات الزائدة من المسكنات في نحو 14 ولاية.

وتزيد حالات الوفيات بين النساء والرجال البيض من أصول غير لاتينية وبين الأمريكيين من الأصول الأفريقية أيضا.

وحثت وكالة مكافحة الأمراض مراكز علاج الإدمان على زيادة استخدام النالوكسون كعقار ضد جرعات الأفيون الزائدة.

وبدأت إدارات الشرطة في بعض الولايات تزويد ضباط الشرطة بالعقار لاستخدامه عند الحاجة.

ووفرت الوكالة الحكومية كتبيات إرشادية للأطباء تحثهم فيها على أن يكونوا أكثر حرصا عند صرف المسكنات للمرضى.