غوغل يستعين بمؤسس موقع "فور تشان" سيء السمعة

مصدر الصورة Getty Image caption كريس بول تنحى عن إدارة موقع فور تشان في يناير/ كانون ثان 2015

عيّن عملاق محركات البحث غوغل مؤسس موقع "فور تشان" أحد أكثر المواقع سيئة السمعة على الإنترنت.

وأسس كريس بول، المعروف باسم "اللغز"، موقعه عام 2003.

وارتبط اسم الموقع باستمرار بالأعمال المسيئة وغير القانونية في أحيان كثيرة، من بينها نشر صور الاعتداء على الأطفال.

ويُعزى إلى "فور تشان" السبق في كونه أول مكان تنشر فيه صور المشاهير العارية في أعقاب الاختراق الأمني الذي ضرب خدمة "أي كلاود" التابعة لأبل عام 2014.

ودفع الحادث موقع فورتشان إلى تغيير سياسته المتعلقة بنشر المحتويات.

ومع ذلك، أصبح الموقع نقطة تجمع للكثير من تحركات النشاط الإلكتروني، مثل مجموعة القرصنة "أنونيموس".

"الفصل القادم"

وتبادل بول أخبار تعيينه في المنصب الجديد في منصة التدوين "تملبر" التابعة لغوغل.

وأضاف أنه يشعر بالإعجاب من التزام غوغل بتمكين هؤلاء الموهوبين للتعامل مع أهم مشاكل العالم وأكثرها إثارة.

مصدر الصورة Reuters Image caption صورة الممثلة الشابة جينيفر لورانس كانت من بين الصور التي تداولها المستخدمون على موقع فور تشان

وقال: "لا أستطيع الانتظار للمساهمة بخبرتي على مدار 12 عاما في تدشين المجتمعات على الإنترنت، والبدء في الفصل القادم لمسيرتي المهنية في مثل هذه الشركة التي تحظى بثقة كبيرة."

ورحّب برادلي هورويتز، مدير قسم الصور وتبادل المحتويات في شبكة التواصل الاجتماعي المتعثرة "غوغل بلس"، بتعيين بول.

وقال إنه سعيد جدا لانضمام بول إلى فريق العمل في غوغل.