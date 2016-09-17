لأول مرة، بلجيكا تسمح لقاصر بالموت الرحيم

مصدر الصورة AFP Image caption بلجيكا هي البلد الوحيد الذي يسمح الموت الرحيم بدون قيود على السن

قال مسؤولون إن بلجيكا سمحت لأول مرة لقاصر،عمره 17 عاما، يعاني مرضا عضالا لا يُرجى معه الشفاء، بتلقي المساعدة حتى يضع حدا لحياته وذلك منذ أن رفعت القيود عن سن المريض بناء على طلبات لتسهيل الموت الرحيم.

وأكد رئيس اللجنة الاتحادية للموت الرحيم هذا الخبر لكنه لم يقدم تفاصيل بشأنه.

وبلجيكا هي البلد الوحيد على مستوى العالم الذي يسمح للقاصرين مهما كانت أعمارهم باختيار الموت الرحيم.

وينص هذا القانون أن يكون القاصر متمتعا بقواه العقلية وقادرا بالتالي على اتخاذ قرارات معقولة وفي المراحل النهائية من المرض.

ويتوجب على والدي القاصر أيضا أن يعطيا موافقتهما على خيار الموت الرحيم.

وقال رئيس اللجنة الاتحادية للموت الرحيم، ويم ديستيلمانز "لحسن الحظ، هناك أعداد محدودة جدا من الأطفال الذين يمكن أن يستفيدوا من خيار الموت الرحيم لكن هذا لا يعني أن نحرمهم من حق اختيار الموت بكرامة".

وأضاف قائلا إن هذه القضية قُدِّمت الأسبوع الماضي إلى لجنته من قبل طبيب محلي.

وتسمح هولندا أيضا للقاصرين باختيار الموت الرحيم لكن يجب أن تكون أعمارهم تفوق 12 عاما.

وأزالت بلجيكا في عام 2014 القيد الذي كان يمنع الأطفال من اختيار الموت الرحيم.

وقال البرلمان عندما رفع القيد عن هذا الشرط إن الطفل المعني بالأمر يجب أن يكون في المراحل النهائية من المرض ويواجه "معاناة بدنية لا تحتمل"، ويقدم طلبات متكررة بشأن السماح له باختيار الموت الرحيم قبل الموافقة النهائية على طلبه.

وشكك أشخاص عديدون من بينهم قادة في الكنيسة وبعض أطباء الأطفال إن كان الأطفال قادرين على اتخاذ مثل هذا القرار الصعب.

معلومات عامة عن الموت الرحيم:

ما هي البلدان التي تسمح للغير بمساعدة المريض على الموت؟ Image caption عبرت الرياضية البلجيكية البارالمبية مارييك فيرفورت عن رغبتها في اختيار الموت الرحيم

هولندا، وبلجيكا، ولوكسمبرغ تسمح بالموت الرحيم والانتحار بمساعدة الغير.

سويسرا تسمح بالانتحار بمساعدة الغير إذا كان الشخص الذي يقدم المساعدة متجردا من أي أنانية.

كولومبيا تسمح بالموت الرحيم.

الولايات الأمريكية التالية وهي كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن وفيرمونت ومونتانا تسمح بمساعدة المريض على الموت.

أجاز البرلمان الكندي في شهر يونيو/حزيران من السنة الماضية قانونا يسمح بمساعدة المريض على الموت.

2. عمر المريض؟

لا يسمح للقاصرين بالموت الرحيم سوى في هولندا (أكثر من 12 عاما) وبلجيكا (رفع القيود عن تحديد السن) أما بقية البلدان والولايات المذكورة فتشترط بلوغ المعني بالأمر سن 18 عاما قبل الموافقة بالموت الرحيم.

في هولندا، يجوز للقاصرين الذين تتفاوت أعمارهم بين 12 و16 عاما أن يقدموا طلبات من أجل الموت الرحيم أو مساعدة المريض على الموت لكن على شرط أن يوافق آباؤهم على هذا الإجراء.

في بلجيكا، يجوز للقاصر الذي يقل عمره عن 18 عاما أن يقدم طلبا من أجل الموت الرحيم على الموت لكن شريطة أن يوافق والداه على هذا الإجراء.

3. عدد الأشخاص الذين يختارون الموت الرحيم في العالم؟

معدل الموت الرحيم في هولندا ظل ثابتا إلى حد ما أي منحصرا في نسبة 2.8 في المئة، حسب بروفيسور القانون، بيني لويس، في كلية كينغ لندن (2010).

تعريفات: