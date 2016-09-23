سرقة بيانات 500 مليون مستخدم من شركة ياهو

مصدر الصورة flickr Image caption بيعت ياهو لعملاق الاتصالات الأمريكي فيرايزون بمبلغ 4.8 مليار دولارفي يوليو/ تموز

قالت شركة ياهو إن قراصنة إلكترونيين سرقوا معلومات عن نحو 500 مليون مستخدم لديها في عام 2014، الأمر الذي يبدو أكبر اختراق إلكتروني يكشف عنه علنا في التاريخ.

ويشمل الاختراق الحصول على كميات من المعلومات الشخصية، وبضمنها اسماء وحسابات بريد إلكتروني فضلا عن "أسئلة وأجوبة أمنية مشفرة" يستخدمها الموقع.

ويقول موقع ياهو إن الاختراق لم يتضمن الحصول على أي بيانات بطاقات ائتمان إلكترونية، مضيفا أنه يعتقد أن الهجوم الإلكتروني كان برعاية دولة.

وقد بيعت ياهو لعملاق الاتصالات الأمريكي فيرايزون بمبلغ 4.8 مليار دولارفي يوليو/ تموز.

ضرورة تغيير كلمات السر

أكبر عشرة اخترقات إلكترونية سابقة حسابات ماي سبيس (359 مليونا)

حسابات لينكد ان ( 164 مليونا)

حسابات أدوبي (152 مليونا)

حسابات بادو (112 مليونا)

حسابات في كي (93 مليونا)

حسابات دروببوكس (68 مليونا)

حسابات تمبلر (65 مليونا)

حسابات آي ميش (49 مليونا)

حسابات فلينغ (40 مليونا)

حسابات لاست. أف أم (37 مليونا) المصدر: haveibeenpawned.com

وقد رشحت أخبار عن احتمال وقوع هجوم إلكتروني على شركة تكنولوجيا المعلومات في أغسطس/آب، بعد ما يبدو محاولة من قرصان إلكتروني يدعى سلام "Peace" لبيع معلومات عن 200 مليون من الحسابات في ياهو.

وأكدت شركة ياهو الخميس أن الاختراق كان أكبر بكثير مما كان يعتقد في البداية.

وتشمل البيانات المسروقة أسماء وعناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف وتواريخ ميلاد وكلمات سر مشفرة.

وحضت شركة ياهو كافة المستخدمين على تغيير كلمات السر إذا لم يقوموا بتغييرها منذ عام 2014.

وقالت فيرايزون لبي بي سي إنها علمت بالقرصنة "خلال اليومين الأخيرين" ولديها "معلومات محدودة" عنها.

وأضافت الشركة "سنقيم الموضوع مع تواصل التحقيق عبر منظور مصالح فيريزون العامة، وبضمنها المستهلكون والزبائن وحملة الأسهم والفئات المعنية".

واكملت "حتى ذلك الحين ، لسنا في موضع اعطاء تعليقات اخرى".

وقالت ياهو في بيان اصدرته "عمليات التطفل والسرقات في الانترنت التي يقوم بها فاعلون ترعاهم دول أصبحت شائعة بشكل مطرد في عموم صناعة التكنولوجيا".

ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مسؤولين استخباريين أمريكيين لم تسمهم قولهم إنهم يعتقدون أن الهجوم كان برعاية دولة لأنه مشابه لعمليات قرصنة سابقة ارتبطت بوكالات استخبارية روسية.

ويفوق حجم القرصنة الإلكترونية الأخيرة اختراقات إلكترونية سابقة، كما هي الحال مع ماي سبيس (359 مليونا) ولنكند ان (164 مليونا) و أدوبي (152 مليونا).

مصدر الصورة Getty Image caption يعد موقع ياهو أحد اكثر المواقع شعبية في الولايات المتحدة الأمريكية

وقد أسست ياهو في عام 1994 على أيدي جيري يانغ وديفيد فيلو وكانت في عقدها الأول من الشركات الرائدة في خدمات الانترنت.

ويعد موقع ياهو أحد اكثر المواقع شعبية في الولايات المتحدة الأمريكية وكانت قيمة الشركة نحو 125 مليار دولار، لكن ياهو فقدت الكثير من ارضيتها قبيل نهاية العقد الأول من هذا القرن، الأمر الذي أدى الى بيعها الى فيرايزون.

تسلسل زمني لتطور ياهو