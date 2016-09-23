سرقة بيانات 500 مليون مستخدم من شركة ياهو
قالت شركة ياهو إن قراصنة إلكترونيين سرقوا معلومات عن نحو 500 مليون مستخدم لديها في عام 2014، الأمر الذي يبدو أكبر اختراق إلكتروني يكشف عنه علنا في التاريخ.
ويشمل الاختراق الحصول على كميات من المعلومات الشخصية، وبضمنها اسماء وحسابات بريد إلكتروني فضلا عن "أسئلة وأجوبة أمنية مشفرة" يستخدمها الموقع.
ويقول موقع ياهو إن الاختراق لم يتضمن الحصول على أي بيانات بطاقات ائتمان إلكترونية، مضيفا أنه يعتقد أن الهجوم الإلكتروني كان برعاية دولة.
وقد بيعت ياهو لعملاق الاتصالات الأمريكي فيرايزون بمبلغ 4.8 مليار دولارفي يوليو/ تموز.
ضرورة تغيير كلمات السر
وقد رشحت أخبار عن احتمال وقوع هجوم إلكتروني على شركة تكنولوجيا المعلومات في أغسطس/آب، بعد ما يبدو محاولة من قرصان إلكتروني يدعى سلام "Peace" لبيع معلومات عن 200 مليون من الحسابات في ياهو.
وأكدت شركة ياهو الخميس أن الاختراق كان أكبر بكثير مما كان يعتقد في البداية.
وتشمل البيانات المسروقة أسماء وعناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف وتواريخ ميلاد وكلمات سر مشفرة.
وحضت شركة ياهو كافة المستخدمين على تغيير كلمات السر إذا لم يقوموا بتغييرها منذ عام 2014.
وقالت فيرايزون لبي بي سي إنها علمت بالقرصنة "خلال اليومين الأخيرين" ولديها "معلومات محدودة" عنها.
وأضافت الشركة "سنقيم الموضوع مع تواصل التحقيق عبر منظور مصالح فيريزون العامة، وبضمنها المستهلكون والزبائن وحملة الأسهم والفئات المعنية".
واكملت "حتى ذلك الحين ، لسنا في موضع اعطاء تعليقات اخرى".
وقالت ياهو في بيان اصدرته "عمليات التطفل والسرقات في الانترنت التي يقوم بها فاعلون ترعاهم دول أصبحت شائعة بشكل مطرد في عموم صناعة التكنولوجيا".
ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مسؤولين استخباريين أمريكيين لم تسمهم قولهم إنهم يعتقدون أن الهجوم كان برعاية دولة لأنه مشابه لعمليات قرصنة سابقة ارتبطت بوكالات استخبارية روسية.
ويفوق حجم القرصنة الإلكترونية الأخيرة اختراقات إلكترونية سابقة، كما هي الحال مع ماي سبيس (359 مليونا) ولنكند ان (164 مليونا) و أدوبي (152 مليونا).
وقد أسست ياهو في عام 1994 على أيدي جيري يانغ وديفيد فيلو وكانت في عقدها الأول من الشركات الرائدة في خدمات الانترنت.
ويعد موقع ياهو أحد اكثر المواقع شعبية في الولايات المتحدة الأمريكية وكانت قيمة الشركة نحو 125 مليار دولار، لكن ياهو فقدت الكثير من ارضيتها قبيل نهاية العقد الأول من هذا القرن، الأمر الذي أدى الى بيعها الى فيرايزون.
تسلسل زمني لتطور ياهو
- 1994 أسست شركة ياهو وهي مختصر الحروف الأولى (Yet Another Hierarchically Organized Oracle).
- 2000 قيمت شركة ياهو بمبلغ 125 مليار دولار في مرحلة ازدهار شركات الانترنت.
- 2002 رفضت شركة غوغل عرضا لشرائها بقيمة 3 مليار من ياهو.
- 2008 رُفض عرض من مايكروسوفت بقيمة 44.6 مليار لشراء ياهو.
- 2013 ضمت ياهو موقع المدونات تمبلر إليها مقابل 1.1 مليار دولار.
- 2015 كان صافي خسارة ياهو 4.4 مليار دولار.
- 2016 اشترت فيرايزون ياهو بمبلغ 4.8 مليار دولار.