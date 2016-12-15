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بفوز معتاد بهدف نظيف على مضيفه ساندرلاند تمكن تشيلسي من الابتعاد بصدارة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميير ليغ) وتوسيع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه إلى ست نقاط كاملة بعد 16 أسبوعا من الموسم المحلي.

سجل هدف تشيلسي الإسباني سيسك فابريغاس في الدقيقة 40 ليتمكن الفريق من الحفاظ على شباكه نظيفة بوصفه صاحب أقوى خط دفاع في البطولة بالمشاركة مع توتنهام حيث لم تهتز سباك الفريقين سوى 11 مرة فقط.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 40 نقطة بينما يحل ليفربول في المركز الثاني برصيد 34 نقطة بعد فوزه على مضيفه ميدلزبروه بثلاثية نظيفة سجلها منها أدم لالانا هدفين بينما سجل أوريغي الثالث.

ويعتبر ليفربول صاحب أقوى هجوم في البطولة حتى الآن حيث سجل 40 هدفا بينما اهتزت شباكة بعشرين هدفا.

أما الأرسنال فانتكس هذا الأسبوع بعد خسارته الثلاثاء من مضيفه إيفرتون 2-1 ليفقد الفريق 3 نقاط غالية في الصراع على قمة البطولة ويقبع في المركز الثالث برصيد 34 نقطة وبفارق الأهداف عن ليفربول.

أما مانشستر سيتي فقد فاز على ضيفه واتفورد بهدفين مقابل لاشيء سجله الاول الأرجنتيني زاباليتا في الدقيقة 33 ثم عزز الإسباني دافيد سيلفا بالهدف الثاني في الدقيقة 86 ليرفع الفريق رصيده من النقاط إلى 33 نقطة في المركز الرابع.

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واستمر توتنهام في المركز الخامس برصيد 30 نقطة بعد فوزه بثلاثة اهداف مقابل لاشيء على ضيفه هال سيتي.

سجل الاهداف أيريكسين في الدقيقة 14 و 63 ثم اختتم فيكتور وانيما أهداف توتنهام في الدقيقة 73.

كما تمكن مانشستر يونايتيد من الفوز على مضيفه اللندني كريستال بالاس بهدفين مقابل لاشيء سجل بول بوغبا الاول في الدقيقة 45 ثم عزز السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بالهدف الثاني في الدقيقة 80.

وبذلك يرفع يونايتيد رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس.