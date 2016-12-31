موراي الأول عالميا يخسر مع بداية الموسم

مصدر الصورة Reuters Image caption بداية غير متوقعة في الموسم الجديد لموراي

بدأ البريطاني أندي موراي، المصنف الأول عالميا، موسمه الجديد بخسارة مفاجئة أمام البلجيكي ديفيد غوفين في الدور قبل النهائي لبطولة مبادلة العالمية للتنس في أبوظبي.

ولم يخسر موراي مجموعة واحدة خلال اللقاءات الخمسة الأخيرة التي جمعته مع البلجيكي غوفين. لكنه خسر المباراة هذه المرة بنتيجة 7-6 (7-4) و6-4.

وفي المباراة النهائية، يواجه غوفين الإسباني رفائيل نادال الذي فاز على الكندي ميلوش راونيتش في الدور قبل النهائي بنتيجة 6-1 و3-6 و6-3.

بينما سيعلب موراي أمام راونيتش على المركز الثالث.

وبعد خسارة أول مجموعة أمام غوفين، تقدم موراي في المجموعة الثانية 3-2 لكن المصنف رقم 11 في العالم كسر إرسال اللاعب البريطاني وأنهى المباراة لصالحه.

وأنهى موراي العام في صدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى في مسيرته الرياضية حيث خسر تسع مباريات فقط في موسم 2016 وفاز بألقاب من بينها ويمبلدون وذهبية منافسات الفردي بأولمبياد ريو دي جانيرو.

وسيلعب موراي في بطولة قطر المفتوحة في الدوحة في الأسبوع الأول من عام 2017 استعدادا لبطولة أستراليا المفتوحة الشهر المقبل.