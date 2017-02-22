الصين تعتزم إنشاء 50 ألف مدرسة لكرة القدم بحلول 2025

مصدر الصورة AFP Image caption الرئيس الصيني شي جينبينغ من عشاق كرة القدم

تعتزم الصين إنشاء 50 ألف مدرسة لكرة القدم بحول عام 2025، بحسب صحيفة الشعب اليومية الناطقة باسم الحزب الحاكم.

ونقلت الصحيفة عن نائب الاتحاد الصيني لكرة القدم، وانغ دينغفينغ، أن كل مدرسة ستضطلع بتدريب ألف لاعب شاب في المتوسط.

ويمثل هذا العدد أكثر من ضعف ما أُعلن في خطة سابقة لإنشاء 20 ألف مدرسة بحلول 2020.

وتسعى الصين لأن تصبح قوة عظمى في كرة القدم.

وقال دينغفينغ: "هذه طريقة جيدة لانتقاء الموهوبين في لعبة كرة القدم من أجل مواردنا المستقبلية. لم يعد تطوير كرة القدم الصينية مجرد حلم."

وأضاف أن خبراء اللعبة يعكفون على تصميم 360 برنامج تدريب لتطبيقها في المدارس الإعدادية والثانوية.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت بكين التخطيط لتدريب 50 مليون من اللاعبين الأكْفاء.

ولم يتأهل منتخب كرة القدم الصيني لكأس العالم سوى مرة واحدة.وتهدف بكين إلى التأهل مرة أخرى للبطولة، واستضافتها، وكذلك الفوز باللقب بحلول 2050.

ويولي الرئيس الصيني، شي جينبينغ، أهمية لتعزيز كرة القدم في البلاد. وأعطت الحكومة الضوء الأخضر لتشييد 70 ألف ملعب لسد الفجوة في برنامجها للشباب.

وفي العام الماضي، وقّعت الصين عقدا مع المدرب البرازيلي مالرشيلو ليبي، الذي قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم، لقيادة منتخبها.

كما ضمّت الأندية المحترفة لكرة القدم الصينية نجوما دوليين، مثل أليكس تيكسيرا ووجاكسون مارتينيز بعقود باهظة.