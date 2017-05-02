زيدان: ريال مدريد لن يعول على الماضي أمام أتليتكو في دوري الأبطال

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قال المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان إن فريقه لن يضع في الحسبان تفوقه في المواجهات السابقة أمام أتليتكو مدريد عندما يلتقي الفريقان في مباراة الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وكان النادي الملكي قد فاز على أتليتكو مدريد في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بركلات الترجيح، كما فاز بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في بطولة عام 2014 بعدما امتدت المباراة للوقت الإضافي.

وقال المدير الفني الفرنسي: "إنها مباراة مختلفة تماما، وسيبذلون أقصى ما في وسعهم للوصول للمباراة النهائية أيضا."

ويغيب عن المباراة مهاجم ريال مدريد غاريث بيل بسبب إصابته في الساق، كما يغيب مدافع أتليتيكو مدريد خوان فران بعد إصابته في الفخذ.

"لا يمكننا التعويل على الماضي"

ويسعى زيدان، الذي تولى قيادة ريال مدريد خلفا لرفائيل بينيتيز في يناير/كانون الثاني 2016، للحصول على دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي في أول موسم له في "سانتياغو بيرنابيو".

وكانت آخر مرة يجمع فيها ريال مدريد، الذي يتساوى في عدد النقاط مع غريمه التقليدي برشلونة في بطولة الدوري الإسباني وله مباراة مؤجلة، بين لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي في موسم 1957-1958.

وقال زيدان إن ريال مدريد ما زال يتعين عليه تجاوز عقبتين كبيرتين حتى يصل للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في الثالث من يونيو/حزيران المقبل.

وقال المدير الفني الإسباني: "دائما ما يلعب أتليتكو مدريد بقوة أمامنا. القوة التي يتمتع بها الفريق تكمن في أنه لا يستسلم أبدا، بغض النظر عما يحدث. إنه فريق يقاتل ويكافح ويعرف نقاط قوته جيدا ويعمل على استغلالها قدر المستطاع."

وأضاف: "خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية أصبح فريقا جيدا للغاية ويتطور مستواه كل عام."

وتابع: "ما حدث في الماضي أصبح جزءا من الماضي، ولا يمكننا الاعتماد عليه الآن. والحافز الأكبر يكمن من كونها مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا."