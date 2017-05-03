دوري أبطال أوروبا: ثلاثية لرونالدو في اتليتكو تقرب الريال من النهائي
أحرز كريستيانو رونالدو ثلاثية جديدة له في دوري أبطال أوروبا في مباراة فريقه ريال مدريد في ذهاب نصف النهائي أمام غريمه اتليتكو مدريد ليقترب الفريق الملكي من النهائي الثالث له خلال أربع سنوات.
وسيطر الريال بشكل تام على مجريات المباراة أمام اتليتكو التي أقيمت في ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية وتقدم الفريق بعد مرور عشر دقائق بفضل رأسية لرونالدو من تمريرة من لاعب خط الوسط كاسيميرو.
وواجه الريال بعدها صعوبة على ما يبدو في الاستفادة من تفوقه في المباراة حتى نجح رونالد في إحراز الهدف الثاني من ركلة طائرة قوية من 16 ياردة لتتجاوز حارس مرمى اتليتكو جان أوبلاك الذي نجح في إنقاذ مرماه من الكثير من الأهداف .
أحرز رونالدو الهدف الثالث من كرة مررها له زميله كريم بنزيمة في الدقيقة 73 في ظل مقاومة ضعيفة من اتليتكو.
ونال رونالدو الإشادة من خلال إحرازه ثلاثة أهداف متتالية (هاتريك) في دوري الأبطال بعد أن سجل خمسة أهداف في إياب دور الثمانية أمام بايرن ميونيخ الألماني.
ولم يظهر اتليتكو بالمستوى المعروف عنه ولم يسدد سوى كرة واحدة على المرمى، وستكون أمامه مهمة صعبة وتقديم أداء مميز في مباراة الإياب لمنع الريال من قتل حلمه الأوروبي للموسم الرابع على التوالي.
وبإحرازه الأهداف الثلاثة رفع رونالدو رصيده إلى 103 أهداف في البطولة، وأحرز في التصفيات النهائية للبطولة التي تنتهي بخروج المغلوب 52 هدفا في مقابل 51 هدفا في دور المجموعات. وسجل ثمانية أهداف خلال المباريات الثلاث الأخيرة في دوري الأبطال.
وأشاد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بأداء رونالدو وقال إن "رونالد لاعب هداف، إنه فريد. جميع اللاعبين كانوا رائعين."
وأضاف:"أنا راض عما أقدمه هنا وعن اللاعبين، لقد قدمنا مباراة رائعة. يمكننا إصابة أي فريق بأسلحتنا."
وعلى الجانب الآخر، أكد دييغو سيميوني مدرب اتليتكو أنه يجب على فريقه نسيان هذه المباراة.
وقال: "ينبغي علينا نسيان هذه المباراة. يبدو الأمر مستحيلا، لكنها كرة القدم التي تحدث فيها هذه الأشياء غير المتوقعة والتي تجعلها (رياضة) مذهلة."
وتابع: "وحتى آخر ذرة أمل، سنقدم كل ما لدينا"، للوصول إلى النهائي.