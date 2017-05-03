دوري أبطال أوروبا: ثلاثية لرونالدو في اتليتكو تقرب الريال من النهائي

مصدر الصورة Reuters Image caption كريستيانو رونالدو أحرز حتى الآن 103 أهداف في دوري الأبطال

أحرز كريستيانو رونالدو ثلاثية جديدة له في دوري أبطال أوروبا في مباراة فريقه ريال مدريد في ذهاب نصف النهائي أمام غريمه اتليتكو مدريد ليقترب الفريق الملكي من النهائي الثالث له خلال أربع سنوات.

وسيطر الريال بشكل تام على مجريات المباراة أمام اتليتكو التي أقيمت في ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية وتقدم الفريق بعد مرور عشر دقائق بفضل رأسية لرونالدو من تمريرة من لاعب خط الوسط كاسيميرو.

وواجه الريال بعدها صعوبة على ما يبدو في الاستفادة من تفوقه في المباراة حتى نجح رونالد في إحراز الهدف الثاني من ركلة طائرة قوية من 16 ياردة لتتجاوز حارس مرمى اتليتكو جان أوبلاك الذي نجح في إنقاذ مرماه من الكثير من الأهداف .

رونالد لاعب هداف، إنه فريد. جميع اللاعبين كانوا رائعين..أنا راض عما أقدمه هنا وعن اللاعبين. لقد قدمنا مباراة رائعة. ويمكننا إصابة أي فريق بأسلحتنا زين الدين زيدان , المدير الفني لريال مدريد

أحرز رونالدو الهدف الثالث من كرة مررها له زميله كريم بنزيمة في الدقيقة 73 في ظل مقاومة ضعيفة من اتليتكو.

ونال رونالدو الإشادة من خلال إحرازه ثلاثة أهداف متتالية (هاتريك) في دوري الأبطال بعد أن سجل خمسة أهداف في إياب دور الثمانية أمام بايرن ميونيخ الألماني.

ولم يظهر اتليتكو بالمستوى المعروف عنه ولم يسدد سوى كرة واحدة على المرمى، وستكون أمامه مهمة صعبة وتقديم أداء مميز في مباراة الإياب لمنع الريال من قتل حلمه الأوروبي للموسم الرابع على التوالي.

مصدر الصورة Reuters Image caption اتليتكو مدريد لم يتمكن من إيقاف خطورة رونالدو في المباراة

وبإحرازه الأهداف الثلاثة رفع رونالدو رصيده إلى 103 أهداف في البطولة، وأحرز في التصفيات النهائية للبطولة التي تنتهي بخروج المغلوب 52 هدفا في مقابل 51 هدفا في دور المجموعات. وسجل ثمانية أهداف خلال المباريات الثلاث الأخيرة في دوري الأبطال.

ينبغي علينا نسيان هذه المباراة. يبدو الأمر مستحيلا، لكنها كرة القدم التي تحدث فيها هذه الأشياء غير المتوقعة والتي تجعلها (رياضة) مذهلة. وحتى آخر ذرة أمل، سنقدم كل ما لدينا دييغو سيميوني , مدرب اتليتكو

وأشاد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بأداء رونالدو وقال إن "رونالد لاعب هداف، إنه فريد. جميع اللاعبين كانوا رائعين."

وأضاف:"أنا راض عما أقدمه هنا وعن اللاعبين، لقد قدمنا مباراة رائعة. يمكننا إصابة أي فريق بأسلحتنا."

مصدر الصورة Reuters Image caption رونالدو أفضل لاعب في المباراة بعد أن سجل الهاتريك الثاني له في دوري الأبطال

وعلى الجانب الآخر، أكد دييغو سيميوني مدرب اتليتكو أنه يجب على فريقه نسيان هذه المباراة.

وقال: "ينبغي علينا نسيان هذه المباراة. يبدو الأمر مستحيلا، لكنها كرة القدم التي تحدث فيها هذه الأشياء غير المتوقعة والتي تجعلها (رياضة) مذهلة."

وتابع: "وحتى آخر ذرة أمل، سنقدم كل ما لدينا"، للوصول إلى النهائي.