السماح بارتداء الحجاب أثناء مباريات كرة السلة

مصدر الصورة Getty Images Image caption انسحب منتخب قطر من دورة الألعاب الآسيوية 2014 بسبب الحظر على ارتداء الحجاب

قرر مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) إدراج تعديلات على قوانين اللعبة، في ما يتعلق بأغطية الرأس، بطريقة ستسمح للاعبات اللائي يرتدين الحجاب بالمشاركة في المباريات.

وكانت القوانين تمنع في السابق لبس أي غطاء من هذا النوع، بسبب ما يقول الفيبا إنه الحفاظ على السلامة.

وكان فريق قطر للإناث في كرة السلة انسحب من منافسات دورة الألعاب الآسيوية في عام 2014، بعد عدم السماح للمشاركات بارتداء الحجاب.

لكن القواعد الجديدة، التي أقرها الفيبا اليوم في هونغ كونغ، ستتيح للاعبات ارتداء الحجاب.

وستدخل القواعد الجديدة حيز التطبيق بشكل تجريبي لمدة عامين، من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وجاء في بيان صادر عن الفيبا أن القواعد الجديدة تأتي تماشيا مع التقاليد المتعلقة باللباس في بعض البلدان، والتي تقضي بتغطية الرأس أو كامل البدن، والتي كانت القواعد السابقة لا تسمح بأخذها في عين الاعتبار.

وقام الاتحاد الدولي لكرة السلة بمراجعة كل القوانين والاجراءات المتعلقة بالحظر على تغطية الرأس منذ 2014، ومنحت استثناءات على المستوى الوطني، ضمن خطة تجريبية لمدة عامين.

وفي وقت سابق من عام 2014، سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بارتداء غطاء الرأس بدافع ديني.