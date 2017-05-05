مورينيو يمنح لاعبي يونايتد الأساسيين راحة أمام أرسنال في الدوري

مصدر الصورة Getty Images Image caption مورينيو منح اللاعبين الذين لعبوا فترات طويلة راحة استعدادا لمبارة الإياب أمام سيلتا فيغو بعد خوضهم 10 مباريات منذ بداية أبريل/ نيسان

قرر البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، منح اللاعبين الأساسيين راحة في مباراة أرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي بريمير ليغ)، استعدادا لمبارة إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي (يوربا ليغ) أمام سيلتا فيغو الإسباني، الخميس المقبل.

وحقق مانشستر يونايتد، أمس الخميس، فوزا هاما بهدف نظيف على فريق سيلتا فيغو، في إسبانيا.

وقال مورينيو "إن اللاعبين الذين لعبوا لفترات طويلة لن يلعبوا الأسبوع المقبل (في الدوري الإنجليزي)".

ويمثل الفوز بدوري أوروبا أهمية كبيرة لمورينيو ويمنحه الفرصة للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، خاصة في ظل ابتعاده عن المنافسة في الدوري الإنجليزي واحتلاله المركز الخامس.

ونجح ماركوس راشفورد، في إحراز هدف الفوز لمانشستر من ركلة حرة، ما يمنحهم الأفضلية في مباراة الإياب التي ستقام على ملعب أولد ترافورد بمانشستر، الخميس المقبل.

وأثنى مورينيو على راشفورد قائلا "إنه يعمل كل يوم، ويحب هذا، في بعض الأحيان يستمر في الملعب بعد انتهاء التدريب لتسديد الركلات الحرة".

مصدر الصورة Getty Images Image caption مانشستر يونايتد يطمح للفوز بدوري أوروبا للمشاركة في دوري الأبطال الأوروبي الموسم المقبل رغم الإصابات

وأضاف "سدد ركلة حرة قوية، كانت الكرة تتحرك بسرعة حقا، حارس المرمى حاول التحرك نحوها ولكن كان من المستحيل إنقاذها".

وفي حال نجاح الفريق الإنجليزي في حسم المباراة والوصول إلى المباراة النهائية في 24 مايو/ آيار المقبل في ستوكهولم، فإن تلك المباراة ستكون رقم 64 التي يخوضها مانشستر هذا الموسم.

وحظي الفريق بدفعة قوية في إسبانيا بعودة عدد من اللاعبين المؤثرين، على رأسهم المدافع كريس سمولينغ، الذي عاد لدكة البدلاء بعد غياب منذ مارس/ آذار بسبب إصابة في الركبة.

كما تعافى كلا من المدافع اريك بايلي، من إصابة في الكاحل، ولاعب الوسط بول بوغبا، من اجهاد في العضلات، وتمكنا من المشاركة.

ومع هذا فقد أصيب اللاعب البديل أشلي يونغ، بعد 11 دقيقة فقط واضطر مورينيو لتغييره بعد إصابة محتملة في أوتار الركبة.