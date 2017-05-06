منع مانشستر سيتي من التعاقد مع لاعبين صغار السن لعامين

Image caption مانشستر سيتي فاز بالدوري الإنجليزي تحت سن 18 عاما في موسم 2015-2016

عوقب نادي مانشستر سيتي بمنعه من التعاقد مع اللاعبين الشباب من الأكاديميات الشباب لعامين وتغريمه 300 ألف جنيه إسترليني بسبب خرقه قواعد الانتقال في الدوري الإنجليزي.

ولن ينفذ الحظر، الذي يبدأ في 30 يونيو/ حزيران المقبل، إلا في حالة مخالفة النادي للقواعد خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وقالت رابطة الدوري إنه ثبت أن مانشستر سيتي تواصل مع أسر لاعبَيْن صغيري السن كانا مسجلين في نوادٍ أخرى.

وينطبق الحظر على اللاعبين الذين تترواح أعمارهم بين 10 إلى 18 عاما ومسجلين في نوادي الدوري الإنجليزي الممتاز أو رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة خلال 18 شهرا الماضية.

يأتي الحظر بعد عقوبة مشابهة فُرضت على ليفربول في أبريل/ نيسان بسبب اتصاله بلاعبين بطريقة غير قانونية.

كان ليفربول قد حاول، في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، إقناع لاعب يبلغ 12 عاما من نادي ستوك سيتي للانضمام لصفوفه.

وفي أبريل/ نيسان، قالت تقارير إن رابطة الدوري الممتاز تفحص ثلاثة تعاقدات وقعتها أكاديمية مانشستر سيتي، من بينها تعاقد مع لاعب خط وسط من إيفرتون يبلغ 11 عاما، وآخر من نادي وولفرهامبتون واندرز يبلغ 15 عاما.

وفي كلا الحالتين، كان اللاعب مسجلا تسجيلا مشروطا مع مانشستر سيتي في الوقت الذي كان فيه تحقيق رابطة الدوري جاريا.

ونتيجة لمخالفات النادي، سيُلغى تسجيل اللاعبين مع عدم دفع أي تعويضات اشترطها النادي عند التسجيل.

وتحظر قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز أي محاولات إغراء من الأندية للاعبي الأكاديميات المسجلين.