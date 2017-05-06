الكيني إليود كيبتشوغ يحقق أسرع زمن في سباق الماراثون

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حقق العداء الكيني إليود كيبتشوغ أسرع زمن في سباق الماراثون على مدار التاريخ، لكن دون أن يتمكن من كسر حاجز الساعتين.

وقد أنهى كيبتشوغ السباق في زمن ساعتين و24 ثانية، بمساعدة فريق كبير من محددي السرعة،

وأقيم السباق برعاية شركة نايكي الأمريكية المتخصصة في صناعة الأدوات الرياضية، وذلك في حلبة مونزا لسباق السيارات في إيطاليا.

ولن يسجل هذا الإنجاز رسميا كرقم قياسي عالمي، لأن السباق لم يجر في ظروف طبيعية، وإنما جرى وفق ترتيبات خاصة .

وعلى الرغم من الجهد الكبير الذي بذله كيبتشوغي، إلا أنه استطاع الاحتفاظ بابتسامة خلال المراحل الأخيرة من السباق.

وشارك في السباق، الذي سمي ماراثون "ما دون الساعتين"، عداءان اثنان فقط إلى جانب كيبتشوغي، وهما العداء الإريتري زيرسيناي تاديسي والعداء الإثيوبي ليليسا ديسيسا.

ويعد ذلك الرقم أسرع بزمن دقيقتين ونصف من الرقم القياسي الذي سجله الكيني دينيس كيميتو، في ماراثون برلين قبل نحو ثلاث سنوات.