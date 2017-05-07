ريال مدريد يفوز على غرناطة برباعية ويتقاسم صدارة الدوري الإسباني مع برشلونة

مصدر الصورة Reuters Image caption رودريغيز لحظة تسجيل الهدف الثاني

تمكن ريال مدريد الإسباني من الفوز على مضيفه غرناطة في إطار مباريات الأسبوع 36 في الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

سجل خامس رودريغيز الهدف الأول للريال سريعا في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة ثم عزز اللاعب نفسه بالهدف الثاني في الدقيقة العاشرة ليكمل الريال المباراة براحة كبيرة.

وفي الدقيقة 30 سجل موراتا الهدف الثالث ثم عاود موراتا تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 35 لتنتهي المباراة بهذه النتيجة ويعزز الريال موقعه في ترتيب البطلو برصيد 84 نقطة في المركز الثاني بفارق الاهداف عن برشلونة المتصدر لكن ريال مدريد له مباراة مؤجلة.

صراع

مصدر الصورة Reuters Image caption ميسي يحتفل مع نيمار وسواريز بالهدف الرابع لفريقه

وكان برشلونة قد فاز على ضيفه فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في إطار مباريا الجولة نفسها.

وسجل لبرشلونة نيمار في الدقيقة 21 قبل أن يتعادل فياريال عن طريق الكونغولي باكامبو في الدقيقة 32 لكن ليونيل ميسي تقدم للبارسا من جديد في الدقيقة 45 قبل أن يعزز سواريز بالثالث في الدقيقة 69 ثم يختتم ميسي بالهدف الرابع في الدقيقة 82.

بهذه النتيجة يواصل البارسا ضغطه على ريال مدريد صاحب المركز الثاني وفي نفس الوقت المرشح الأقرب للفوز باللقب قبل جولتين من نهاية الموسم.

ويتبقى لبرشلونة مباراتين في البطولة ويمكنه رفع رصيدة إلى 90 نقطة في حال الفوز بهما بينما يتبقى لريال مدريد 3 مباريات يحتاج منها إلى 7 نقاط فقط لحسم البطولة لصالحه.