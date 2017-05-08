أرسنال يفوز على مانشستر يونايتيد في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم

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تمكن أرسنال من تحقيق الفوز بهدفين مقابل لاشيء على ضيفه مانشستر يونايتيد على ملعب الإمارات في لندن ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل تشاكا الهدف الأول للأرسنال في الدقيقة 54 ثم عزز ويلبيك لاعب مانشستر يونايتيد السابق بالهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 57.

وأضاع واين روني، لاعب مانشستر يونايتيد ، فرصة انفراد خطيرة في الشوط الأول كانت كفيلة بقلب نتيجة المباراة.

وبهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 63 نقطة في المركز السادس خلف مانشستر يونايتيد وله 65 نقطة.

ويتصارع الفريقان للحصول على المركز الرابع في هذا الموسم وهو آخر المراكز التي تؤهله للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم القادم.

ويتصدر تشيلسي الترتيب برصيد 81 نقطة ويليه توتنهام برصيد 77 نقطة ثم ليفربول 70 نقطه وفي المركز الرابع مانشستر سيتي برصيد 69 نقطة.

وتعد هذه المواجهة خاصة لكلا المديرين الفنيين أرسين فينغر المدير الفني لأرسنال، وجوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتيد.

ودخل فينغر ومورينيو في مشادة علنية أمام الكاميرات قبل ذلك وتبادلا الاتهامات في وسائل الإعلام.